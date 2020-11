Madre de niños descuartizados no quiere saber más del caso: ya no queremos problemas

El día de ayer los padres de los niños indígenas mazahuas de San Antonio Pueblo Nuevo, Estado de México, descuartizados, identificaron los cuerpos de Yair, de 12 años de edad y Héctor Efraín, de 14.

La jefa de gobierno de la ciudad, Claudia Sheinbaum, deslizó ayer la posibilidad de un ajuste de cuentas por temas de narcomenudeo. Sin embargo, Karina, la madre de los niños, negó que sus hijos tuvieran algún tipo de vinculo con el crimen organizado y pidió que por favor ya “no les ocasionen más problemas” a ella y a su familia.

“Si nos citan a las audiencias si vamos a presentarnos, pero por ejemplo, pedir justicia, la verdad ya no, ya no queremos más problemas... Ya lo que queremos es que nuestros hijos estén descansando y que Dios se encargue de lo que se tenga que encargar. Eso de que eran de La Unión y que iban a vender y que trabajaban para ellos, todo eso es mentira, eran unos niños de casa que no se metían con nadie”, dijo la madre a Milenio.