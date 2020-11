Jorge Espadas propone que usuarios tengan reembolsos si empresas de internet fallan

Se ha convertido en algo muy popular que los usuarios pagan un mes de internet, cuando apenas tienen 3 días de servicio. Eso está por tener fin con la propuesta del diputado del PAN, Jorge Espadas, quien propuso que en caso de fallas del servicio, el consumidor recibiría un reembolso.

Ya que con la pandemia (y el respectivo home office) se ha hecho más notorio que algunas empresas de internet nomás se hacen patos a la hora de atender fallas en sus servicios, el diputado federal Jorge Espadas planteó en San Lázaro una iniciativa que tiene por objeto garantizar derechos de reclamo para los consumidores ante un mal servicio.

De acuerdo con El Sistema de Información Legislativa, la iniciativa del panista reformaría los artículos 92, 92 Bis y 92 Ter de la Ley Federal de Protección al Consumidor; así como los 191, 195, 196 y 205 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

Además de abrir la vía para que el consumidor pueda reclamar la devolución de su dinero, en caso de haber reclamado fallas en el servicio de internet y recibir pura de árabe, la iniciativa de Espadas también contempla regular los precios y tarifas que cobran las empresas proveedoras de servicios de internet.

“Las empresas que se encargan de proveer el acceso a internet se han enfocado en aumentar sus planes y capacidades para otorgar el mejor servicio durante la presente situación, sin embargo, no ha sido suficiente debido a los altos reportes en las fallas del servicio”, señala Espadas en su exposición de motivos.

Para lo anterior, la iniciativa del diputado del PAN propone “establecer que el consumidor podrá reclamar la devolución de su dinero en caso de que el bien reparado no quede en estado adecuado para su uso o destino dentro del plazo de garantía o dentro de un plazo razonable”.

Desde antes de la pandemia existían reclamos contra algunas empresas de internet

Según la iniciativa de Espadas, se contemplarán mecanismos para que la bonificación o compensación se haga “de manera inmediata por parte del proveedor, considerando las horas o días en los que no se tuvo el servicio contratado”

De acuerdo con expuestos por el diputado del PAN, la PROFECO señala que durante los meses de enero y abril del 2020 se recibieron 5 mil 407 inconformidades del sector de telecomunicaciones. Las reclamaciones más recurrentes consistieron en la negativa a la entrega del bien o servicio (18.8%), negativa a la rescisión del contrato (12.4%) y negativa al error de cálculo en consumo (11.6%).

“Debemos garantizar que se tendrá el acceso a internet sin fallas o sin complicaciones o en todo caso que las empresas responsables no cobren el servicio si no se está otorgando lo pactado en el contrato”, señala Espadas en su iniciativa, la cual no ha sido abordada por el pleno legislativo. Antes tiene que ser discutida en comisiones.

Con informaciòn de: Sopitas