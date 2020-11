AMLO asegura que no tiene problemas con Joe Biden

El mandatario asegura respetar los principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos al mantenerse al margen de no felicitar al ahora ganador Joe Biden

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, asegura no tener problemas con Joe Biden, virtual ganador de la elección de Estados Unidos, además asegura que su postura sobre no felicitarlo responde a que el proceso electoral no ha concluido.

En su mañanera de este lunes 9 de noviembre, el presidente AMLO dijo que su postura de no felicitar a Joe Biden se apega a los principios constitucionales de "no intervención" y de respeto a la "autodeterminación de los pueblos", debido a que México también quiere respeto a sus procesos internos.

Sobre Joe Biden, dijo que no tiene problemas con él y que incluso lo conoció hace algunos años. Expuso que tampoco se trata de una defensa del todavía presidente Donald Trump, con quien reconoció una buena relación y que no es promotor ni del Partido Demócrata ni del Republicano.

El sábado, la agencia AP declaró como ganador de la elección presidencial de Estados Unidos (EU) a Joe Biden, luego de proyectar su triunfo en los estados de Pensilvania y Georgia, con lo que rebasó los 270 votos electorales necesariosen el Colegio Electoral para ser declarado como el presidente número 46 en la historia de EU.

"El señor Biden, ningún problema con él, incluso lo conocí hace 8 o 10 años. No tenemos nada en contra del posible presidente electo y ahora candidato. No tenemos nada en contra del Partido Demócrata" AMLO

Respecto a su decisión de esperar antes de hacer su reconocimiento formal al posible triunfo de Biden, el presidente recordó que en 2006, cuando Felipe Calderón llegó a la presidencia tras un fraude electoral, el gobierno de México se apuró a promover el reconocimiento internacional del entonces panista, lo que llevó a los presidentes José Luis Rodríguez Zapatero, de España, y George W. Bush, de EU, a extender su felicitación para después rectificar y esperar resultados oficiales.

AMLO reiteró que bajo su gobierno se respeta la libre determinación de los pueblos y lamentó la "cargada" que legisladores del PAN y MC promovieron a favor de Hillary Clinton en la elección de 2016 donde finalmente se impuso Donald Trump.

"El pronunciarnos sería como si nosotros fuésemos jueces electorales, si nuestra Constitución dice que debemos ser respetuosos y no intervenir hasta que resuelvan los estadounidenses sus asuntos" AMLO

