¡Nadie reprueba! SEP da a conocer los criterios con los que deberán calificar a los alumnos

La SEP no quiere que haya alumnos reprobados así que publicó los criterios para que los maestros de educación básica sepan cómo evaluar a sus alumnos en medio de la pandemia por el Covid-19. Miles de alumnos de preescolar, primaria y secundaria cambiaran su rutina y se metieran de lleno a clases virtuales para no perder el ciclo escolar; sin embargo, muchos no tienen el mismo acceso a tecnologías e internet, lo que complica su avance en el ciclo escolar.

Por ello, los docentes identificaron tras la aplicación del programa Aprende en Casa, tres niveles de comunicación con sus alumnos, por lo que la SEP ordenó que dependiendo de ello, es como anotarán las calificaciones en las boletas.

¿Qué publicó la SEP?

La Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió las Orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-coV2 (COVID-19) para el ciclo escolar 2020-2021.

En el documento, la SEP advierte que la asignación de calificaciones numéricas dejará de ser prioridad, pues mientras no haya clases presenciales, calificar sin fundamento puede ser injusto y hasta arbitrario.

A los niños se les valorará en su esfuerzo y, de acuerdo con el contexto de cada uno, no se calificará a quienes no hayan tenido contacto directo con sus profesores, y se buscará que sean los propios alumnos, junto con sus papás y sus maestros, quienes den cuenta de sus aprendizajes, informó la SEP.

Cabe señalar que la dependencia informó que el documento se difundirá en todas las escuelas de educación básica del país y que no se regresará a clases presenciales en las escuelas hasta que haya semáforo epidemiológico verde.

Lo que dejó el Aprende en Casa

La SEP argumentó que la aplicación del programa Aprende en Casa les permitió a los maestros identificar que el proceso de enseñanza-aprendizaje varía, en gran parte, por el entorno familiar de cada alumno.

También, señala la SEP que depende de la accesibilidad que tienen a dispositivos electrónicos y conectividad; la disposición de espacios adecuados para el aprendizaje y el acompañamiento de madres, padres de familia y tutores.

Por ello, se identificaron tres niveles de comunicación y participación de los alumnos con los cuales los maestros se guiarán para hacer las evaluaciones.

Consideraciones que deben tomar los maestros

La SEP plantea que los maestros deben tomar, en general, las siguientes consideraciones al momento de colocar calificaciones en boletas

-Dar prioridad a la función formativa de la evaluación.

-Emplear estrategias complementarias para el aprendizaje.

-Valorar los avances a partir del contexto particular de las y los estudiantes.

-Considerar las condiciones específicas en las que la emergencia sanitaria afecta a cada alumna y alumno.

-Asignar calificaciones sólo en los casos donde el personal docente tenga certeza de las condiciones de salud, accesibilidad y acompañamiento de sus estudiantes.

-Utilizar la evaluación como un instrumento para mejorar el aprendizaje.

Así deberán calificar los maestros en tiempos Covid-19

A continuación te presentamos los tres niveles de comunicación que deben considerar los maestros y la forma en que aplicacarán sus criterios de evaluación.

​​​​Comunicación y participación sostenida

Es cuando existió una comunicación continua entre el maestro y sus alumnos.

En ese caso, los alumnos serán evaluados conforme las disposiciones del Artículo 10 del Acuerdo 11/03/19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 29 de marzo de 2019.

Es decir, que para el caso de preescolar se acredita con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente. Para primaria, el primero y segundo, se acreditan con el solo hecho de haber cursado el grado correspondiente.

Mientras que, para los siguientes grados: tercero, cuarto, quinto y sexto, se debe tener asistencia del 80% (en este caso a las clases virtuales) y la calificación más baja será seis, es decir aprobatoria.

Lo mismo pasa para secundaria, en los tres grados se pide una asistencia del 80% y los docentes deberán evaluar con calificaciones de seis en adelante.

Comunicación y participación intermitente

En este caso, es cuando cuando la comunicación entre alumnos y docentes fue esporádica o parcial y en esta situación los maestros deberán anotar en la boleta de calificaciones la leyenda “información insuficiente” en el apartado de observaciones.

Comunicación inexistente

De acuerdo con la SEP es “cuando no hay posibilidad de dar seguimiento al proceso educativo de los educandos”.

En estos casos, los maestros deben registrar en la boleta de calificación la leyenda “Sin información” en el apartado de observaciones.

Así, dice la SEP, las calificaciones o valoraciones registradas para este y, en su caso, para el periodo subsecuente, serán preliminares, ya que las calificaciones definitivas se registrarán al final del Ciclo Escolar 2020-2021, de acuerdo con lo que establezca la norma correspondiente.

¿Cómo se darán a conocer las calificaciones?

La comunicación de los resultados de la evaluación y, entrega de boletas de evaluación a padres de familia o tutores, se realizará en los periodos señalados en el calendario escolar.

Las boletas de evaluación pueden ser entregadas por medios electrónicos o los medios disponibles pertinentes “respetando las medidas sanitarias emitidas por la autoridad competente”, señala la SEP.

También podrá realizarse a distancia, utilizando las tecnologías de la información o los medios disponibles a su alcance.

En las localidades que no sea posible la entrega de boletas a través de medios electrónicos, se podrá acordar con las autoridades escolares del plantel la entrega física en la escuela, cuando esto sea posible, siguiendo las medidas de higiene, limpieza y sana distancia.

Con información de: El Universal