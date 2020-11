Tanta agua, sólo lo había visto en el Titanic, así narra damnificado en Tabasco

El desbordamiento del río Grijalva es una situación que pudo haberse previsto pues según don Armando, el gobierno no puso atención en ello

Hasta este 11 de noviembre, las inundaciones en Tabasco han dejado 10 muertos, quienes murieron ahogados en las anegaciones; al menos 149 mil personas se han visto afectadas.

Una de las personas afectadas es el señor Armando Mondragón de la colonia El Castaño, Macuspana, tierra del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

La casa de Armando se inundó y el agua alcanzó lo tres metros de altura; para rescatar víveres, tuvo que -literalmente- nadar en su cocina, sala y comedor, lo cual comparó con una escena de la película “Titanic“.

“Ahorita que bajó un poquito, quiero rescatar unas cosas para víveres. Todo se perdió, aún así está hondo. Esto solo lo miraba en la película del ‘Titanic‘”, dijo en un video retomado por el noticiero “Por la mañana” de Ciro Gómez Leyva para Radio Fórmula.

De acuerdo con don Armando, la tragedia en Tabasco pudo evitarse, pero el gobierno no puso atención al río Grijalva, el cual se desbordó. Aseguró que él estuvo por días tratando de reforzar el muro de contención; sin ayuda de -prácticamente- nadie.



“Esto solo lo miraba en la película del Titanic, ahora es en vivo” dice don Amado, mientras nada dentro de su casa tratando de rescatar lo que se pueda. Asegura que la ayuda de las autoridades no ha sido suficiente. Así está #Macuspana, la tierra del presidente @LopezObrador_: pic.twitter.com/KdasmHfChm

— Ciro Gómez Leyva (@CiroGomezL) November 11, 2020

“Todas las casas han sido pérdida total de aquí de la colonia El Castaño, con una profundidad de tres metros, la cual se pudo haber evitado, pero por falta de atención por parte de las autoridades, colapsó el río.

“Pedimos apoyo, pero fue poco el apoyo que recibimos. No nos hicieron caso. Yo estuve días ayudando a reforzar el muro de contención, pero no me hicieron caso. La verdad fue poco el apoyo que recibimos”, dijo a Imagen Noticias.

Debido a la situación que está viviendo Tabasco, pidió apoyo a los gobiernos municipales, estatales y federales, ya que la situación podría empeorar, porque “vienen más frentes fríos”.

“Hoy hago un llamado a las autoridades correspondientes, de aquí de Macuspana, de Tabasco y aún de presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Por favor, esta colonia requiere atención. Ese bordo de contención requiere atención, es un peligro latente”, dijo.

Fuente: Radio Fórmula