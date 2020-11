En Oaxaca inician con aplicación de vacuna experimental contra Covid

En Oaxaca ya inició la aplicación entre mil voluntarios. El noticiero ‘En Punto’, de Televisa preguntó a los participantes cuál es su motivación para aceptar la aplicación de una vacuna contra el coronavirus que todavía no está aprobada.

El pasado 13 de octubre el gobierno de México llegó a un acuerdo con el laboratorio chino CanSino Biologics para aplicar en varias entidades del país su vacuna contra el Covid-19, como parte de la fase 3 de sus ensayos clínicos.

“No se siente nada más que el piquetito. Nos dicen que no nos va a pasar nada, eso yo lo tengo bien claro y deseo que así sea”

Adelaida Martínez, voluntaria para vacuna contra Covid-19

Oaxaca y Guerrero son los primeros estados que cuentan con autorización de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) para aplicar la vacuna contra el Covid-19 elaborada por el laboratorio chino CanSino Biologics.

El primer lote llegó a México el pasado 30 de octubre. En la fase 3 de la prueba clínica participarán cerca de 15 mil voluntarios de 13 estados del país.

“No se está administrando directamente el virus del Covid, es otro virtud que sirve como intermediario para que lleve la proteína del virus contra la cual se busca que se creen defensas”

Norma Rivera, infectóloga de la Red Osmo de Investigación Clínica

En Oaxaca, los voluntarios deben cumplir con los siguientes requisitos para recibir la vacuna:

Ser mayores de 18 años

No padecer enfermedades crónicodegenerativas

No estar embarazadas o tener planes de estarlo en los próximos 3 meses

“El viernes 7 de noviembre empezamos con los primeros voluntarios y hasta el momento no hemos tenido ningún reporte de efecto adverso”

Norma Rivera, infectóloga de la Red Osmo de Investigación Clínica

