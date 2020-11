No todo es malo en el IMSS: reimplantan brazo a jovencita mutilada por una maquina en el trabajo

No todo es negligencia en el IMSS, la joven Melissa de 20 años de edad logró recuperar su brazo tras recibir un reimplante en la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Melissa perdió el brazo luego de que une máquina le amputara la extremidad en una fábrica de San Francisco del Rincón en Nuevo León.

En una operación que duró 7 horas, un equipo multidisciplinario de la Unidad Médica de Alta Especialidad No. 1 del IMSS participaron médicos de las especialidades de Traumatología y Ortopedia, Cirugía Reconstructiva y Angiología, quienes realizaron el reimplante total de brazo a la joven.

“No sentía dolor, pero sí pánico, gritaba y pedí ayuda a mis compañeros. Me sentía incompleta, creía que mi brazo se había destruido totalmente y los médicos me dijeron que no me aseguraban salvar mi extremidad, pero que iban a hacer su mejor trabajo.”, señaló a medios de comunicación Melissa.

Una vez en quirófano, Melissa recibió un reimplante total del brazo. Los médicos especialistas tomaron injertos de la pierna izquierda de la joven para darle nuevamente circulación a la extremidad amputada y lograr que ésta sobreviviera.

“Estoy muy agradecida de que exista el IMSS y doy gracias a todos por el trabajo que realizaron. ", mencionó la joven.

El titular del IMSS, Zoé Robledo, agradeció el trabajo del personal médico que participó en la cirugía el cual estuvo encabezado por la Dra. Alma Érika Hernández Plata, médica intensivista y jefa del servicio de Admisión Continua; el Dr. Ranulfo Cendejas Mendivil del servicio de Angiología; el Dr. Juan José Fernández Cadena del servicio de Cirugía Reconstructiva y los doctores Luis Javier Ávila Reyes y Rafael Ángel Bonilla Salcedo, del servicio de Traumatología y Ortopedia, entre otros profesionales de la salud.

