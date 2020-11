Gaviota superada: Peña Nieto le propone matrimonio a Tania Ruiz (FOTOS)

El ex presidente de México Enrique Peña Nieto parece no preocuparle en nada los rumores que circulan en diferentes medios de comunicación sobre sus acusaciones por traición a la patria y demás, mucho menos pasa por su cabeza Angélica Rivera, ya que el día de hoy le propuso matrimonio a su actual novia Tania Ruíz.

Así lo confirmó la propia modelo a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un par de postales en las que presume el anillo de compromiso que le dio el exfuncionario.

Junto a las imágenes donde ambos están tomados de la mano y en las cuales se puede apreciar un enorme anillo color dorado con diamantes, Ruiz colgó un par de frases en las que derrocha amor por el expresidente.

“Forever and ever. My love” y “Que dure siempre por amor y jamás por costumbre”, fueron las románticas leyendas que colgó junto a las imágenes.

El anillo de compromiso que le ha entregado EPN a Tania llega días antes de que se cumpliera un año de su divorcio con Angélica Rivera con quien estuvo casado desde noviembre de 2010.