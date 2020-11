“Así como me quieren yo los quiero”: AMLO agradece la serenata

Andrés Manuel López Obrador agradeció en su mañanera de este viernes 13 de noviembre las muestras de afecto que realizaron sus seguidores.

Simpatizantes del presidente arribaron a Palacio Nacional para llevarle serenata con mariachi, pese al llamado del propio López Obrador de no realizar tal gesto debido a las actuales condiciones de Emergencia Sanitaria por la pandemia del coronavirus Covid-19 y los riesgos de aglomeraciones sin sana distancia.

Además de "su santo", el cuál festejará por la tarde en una comida familiar, AMLO podría ser cuestionado respecto a las investigaciones en contra de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto que siguen en curso por parte de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes según filtraciones a medios están acusados de "traición a la patria" por el caso Odebrecht.

Para el fin de semana, el mandatario federal se trasladará a Tabasco y Chiapas para seguir atendiendo los estragos de las inundaciones de hace unos días.

"Jessy es un alma de Dios": AMLO rechaza que colaboradora esté detrás de ataques a Enrique Alfaro

Respecto a las acusaciones del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de ataques en redes sociales en su contra ordenados desde la presidencia de la República y de Morena, AMLO reiteró que no existe esa consigna por parte de sj gobierno y deslindó a una de sus colaboradoras de las acusasiones.

El presidente salio en defensa de Martha Jessica Ramírez González, "Jessy", a quien Alfaro acusó como una de las "cabezas" al frente las campañas de redes en su contra. López Obrador dijo que "Jessy" es incapaz de ese tipo de actos y aclaró que sólo le ayuda con los videos que graba desde Palacio Nacional y con el manejo de sus redes sociales. Según el presidente, el gobernador de Jalisco le entregó una carpeta donde el nombre de Jessica aparecía en el organigrama de las personas en redes encargadas de desprestigiarlo.

De acuerdo con el portal Expansión, Martha Jessica Ramírez González está al frente de la Dirección General de Comunicación Digital de la Presidencia y cuenta con un equipo de otras 4 personas en el manejo de redes sociales del mandatario. Su sueldo es de más de 91 mil pesos mensuales.

"Jessy me toma los videos, es un alma de Dios, o sea es incapaz. Jessy es incapaz, nada más está conmigo y es la que me toma las fotoa cuando llega alguien, la que me toma un video, la que me graba"AMLO

AMLO critica a PAN y PRI por alianza para elecciones de 2021

En cuanto al anuncio de que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Revolucionario Institucional (PRI) confirmaron una alianza para la elección en San Luis Potosí (SLP) de 2021, AMLO criticó el acuerdo al destacar que dichos partidos provienen de campos ideológicos distintos.

No obstante, el presidente dijo que no lo extraña ese tipo de acercamientos debido a que desde de 1988, cuando se consumó el fraude electoral que impuso a Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, PAN y PRI han trabajado juntos con políticas neoliberales y en contra del pueblo de México.

El presidente recordó que en 2006 gobernadores del PRI operaron a favor de Felipe Calderón para consumar el fraude electoral que lo despojó de la presidencia y que, en 2012, la alianza se repitió cuando panistas destacados, como el expresidente Vicente Fox, no apoyaron a la panista Josefina Vázquez Mota para, en cambio, mostrar su respaldo a Enrique Peña Nieto.

Incluso, el presidente destacó los amagos de José Antonio Meade y Ricardo Anaya para declinar el uno por otro durante la elección de 2018, donde reiteró que pese a sus intentos de coalición, la llamada Cuarta Transformación habría terminado por exponerse debido al apoyo de los ciudadanos.

Agregó que personas que hicieron aportaciones en contra de su movimiento, como destacados empresarios, han acudido a Palacio Nacional para ofrecer disculpas debido al daño que le causaron a él y al pueblo de México.

AMLO anuncia indemnizaciones para familiares de mineros de Pasta de Conchos y víctimas de Covid-19

El presidente adelantó que la próxima semana se darán a conocer los apoyos que el gobierno federal entregará a familiares de mineros de los mineros atrapados en Pasta de Conchos, y para quienes perdieron a un familiar como consecuencia del coronavirus Covid-19.

En su exposición, el presidente AMLO expuso que las indemnizaciones para familiares de los mineros de Pasta de Conchos será dentro del esquema de "reparación del daño", mientras que para familiares de personas que han muerto por la pandemia el concepto será de "apoyos".

López Obrador dijo que los recursos serán entregados de manera directa, sin intermediarios, y que no se cuestionará el uso que los afectados quieran hacer éstos. Dijo que será la próxima semana que se presenten los detalles de la asistencia, y reiteró el compromiso de su gobierno con la justicia social.

"Vamos a entregar las indemnizaciones de reparación del daño a los familiares de los mineros de Pasta de Conchos, nos vamos a poner al día. Vamos a entregar los apoyos, como lo ofrecimos, a familiares de los que han perdido la vida por el Covid-19"AMLO

“Así como me quieren yo los quiero”: AMLO

AMLO agradeció a todas las personas que han acudido desde la noche del jueves a Palacio Nacional con motivo de su 67 cumpleaños. Haciendo un gesto de abrazo, el presidente dedicó a algunas palabras a las mujeres y hombres que están al exterior de la sede del poder Ejecutivo:

"Así como me quieren, yo los quiero. Muchas gracias a todos y todas, pero no iba yo a poder verlos a todos y agradecerles mucho; son correspondidas y correspondidos, amor con amor se paga"AMLO

AMLO desconocía campaña en su contra pagada con dinero de Odebrecht

En la primera intervención de la prensa en la mañanera de este 13 de noviembre, un reportero cuestionó al presidente López Obrador sobre el supuesto uso de dinero de Odebrecht para realizar una campaña en su contra.

Como respuesta, AMLO señaló que no estaba al tanto de esa versión, y resaltó que será la Fiscalía General de la República (FGR) la encargada de investigar sobre el tema y, en su caso, presentar denuncias por estos hechos.

“Tampoco se tenían esos datos, son hechos nuevos”AMLO

La divulgación de la supuesta campaña en contra del presidente pagada con dinero de Odebrecht forma parte de una ampliación de declaración ante la FGR que hizo Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.

Además, señaló que su gobierno no está persiguiendo a funcionarios de gobiernos pasados.

“No estamos presentando denuncias en contra de los expresidentes, eso debe quedar claro. Estamos cumpliendo con nuestro compromiso de no perseguir a nadie y de que en caso de ser necesario llevar a cabo una consulta para que todos los ciudadano opinemos”. AMLO

Fuente: SDP Noticias