¡Carísimo! México no comprará vacuna de Pfizer por falta de infraestructura para su congelación

México ve lejos la posibilidad de adquirir la vacuna Pfizer contra el Coronavirus. El alto costo del congelamiento para mantenerla es casi imposible pagarla para el sistema de salud del país, ya que para su almacenamiento y transportación se necesitan de 300 mil a un millón de pesos.

Por su parte, el Gobierno mexicano informó el jueves que no comprará el fármaco porque no cuenta con la estructura que garantice preservar la calidad de la vacuna como: máquinas especiales que permitan refrigerarla a niveles de -70 grados centígrados, pues el costo de una de esas máquinas puede variar de 300.000 a un millón de pesos.

López-Gatell confirmó que México no tiene una red de ultracongelación, además, la Organización Mundial de la Salud (OMS) refirió a todos los países que si quieren utilizar esta vacuna deberían considerar que no deben adquirirla a menos que haya una red, no de refrigeración, sino ultracongelación.

Por otro lado, la farmacéutica Pfizer y su socio alemán BioNTech indicó que su vacuna contra el coronavirus es “eficaz en un 90%”. También se explicó a través de un comunicado que los resultados se obtuvieron en su ensayo de fase tres, la última etapa antes de pedir formalmente su homologación, y después de haberla probado en 43.538 personas. Dicho anuncio generó un suspiro de alivio en el mundo, pero pronto comenzaron a conocerse los detalles que hacen complicado el acceso a este nuevo tratamiento.

El doctor Jarbas Barbosa, subdirector de la OPS indicó que si los países van a utilizar esas vacunas tendrán que prepararse. Las otras ocho vacunas que están en fase tres sí se pueden manejar en las cadenas de frío que encontramos hoy en cualquier país.

A pesar de que México ya dio por descartado hacerse con la vacuna de Pfizer, López-Gatell informó que el Ejecutivo firmó “una carta de intención” con la farmacéutica, pero aseguró que no se ha llegado a negociar ningún contrato.

Con información de: El País