“No me puedo mojar nada más por la foto”: AMLO cuida su salud en inundaciones de Tabasco

López Obrador sentenció que no arregla nada con mojarse tras visitar las zonas afectadas por las inundaciones en el estado de Tabasco

El presidente Andrés Manuel López Obrador explicó que no se puede mojar “nada más para salir en la foto” por riesgo a enfermarse.

En la conferencia matutina de este lunes en Palacio Nacional, López Obrador apuntó que no arregla nada con mojarse tras visitar las zonas afectadas por las inundaciones en el estado de Tabasco.

“Me dicen, ‘a ver mójese‘; no me puedo mojar nada más por la foto. Estoy haciendo lo que corresponde, eso ayuda más”, refirió

Les digo a mis paisanos nada más me tomo la foto y me enfermo, ¿Qué se gana con eso?, O de que no guarde la sana distancia me enferme de COVID-19, pues tampoco”, recalcó.

El jefe del Ejecutivo federal aseguró que “no es un farsante”, que le tiene amor al pueblo, pero que tiene que cuidar su salud.

“Estoy pendiente. Es mi corazón el que les doy siempre, son mis sentimientos, mis convicciones, no soy un farsante, le tengo amor al pueblo y por eso estoy en esto”, argumentó.



El presidente no se retractó y esta mañana confirmó lo que dijo ayer en un video desde Tabasco.



Confirmó que se tomó la decisión de inundar comunidades chontales, las más pobres, para evitar tener "muchísimo más afectados".



Toda la información en https://t.co/BjdELZkpfR pic.twitter.com/R6KmZWBFSY

— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) November 16, 2020

“Tengo que cuidarme. Esto es un mensaje para todos: tenemos que hacer actos, que nos organicemos bien, con poca gente, guardando la sana distancia”, declaró.

López Obrador no se retractó y esta mañana confirmó lo que dijo ayer en un video desde Tabasco sobre inundar zonas indígenas para salvar la ciudad de Villahermosa.

Confirmó que se tomó la decisión de inundar comunidades chontales, las más pobres, para evitar tener “muchísimo más afectados”.

Fuente: López Dóriga