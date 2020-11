El derroche de Peña Nieto: pagó un millón de dólares a su asesor de campaña

Mejor conocido como JJ Rendón, el asesor venezolano fue contratado con dinero recibido como sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht. Emilio Lozoya sacó a la luz el monto que se le tenía que entregar a JJ Rendón por sus servicios, el “consultor mejor pagado y más temido”.

“Yo conocí al asesor electoral JJ Rendón y a Peter Schechter. Ambos venían con frecuencia, durante la campaña y ambos me solicitaban acelerar los pagos por sus servicios. En el caso de JJ Rendón, recuerdo que me mencionó que la deuda con él era superior a un millón de dólares”.

“El encuentro al que hago referencia se llevo a cabo en un departamento que él tenía en Ciudad de México. Ahí asistí por instrucciones de Luis Videgaray Caso, quien — recuerdo— me llamó y me exigió, en tono amenazante, cumplir con este compromiso, ya que estaba la palabra de Enrique Peña Nieto de por medio”, relató el ex director de Pemex sobre el “pedido” del entonces coordinador de campaña del candidato priista.

Fuente: Milenio