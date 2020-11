Muere joven tras salir volando de El Pingüino en Six Flags

Después de la muerte del joven, su familia mantiene una pela legal con el representante de Six Flags, ya que no se quieren hacer cargo de los gastos.

Un joven de 18 años visitó el fin de semana Six Flags, se subió al “Pingüino”, pero no contaba con que los empleados no asegurarían bien el juego mecánico, y en un movimiento brusco salió volando, y luego de ser hospitalizado, falleció.

Después de la muerte del joven, su familia mantiene una pela legal con el representante de Six Flags, ya que no se quieren hacer cargo de los gastos.



Así es como se vive la nueva normalidad dentro de #SixFlagsMéxico ¡#QuéGustoVerteDeNuevo bajo la nueva normalidad con nuestras medidas de higiene, salud y seguridad! pic.twitter.com/zoCxMBmLXm

— Six Flags Mexico (@SixFlagsMexico) October 23, 2020

Fuente: Noreste.net