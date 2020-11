EU acepta soltar a Cienfuegos para que sea investigado y juzgado en México

El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitará desestimar todos los cargos de narcotráfico y de lavado de dinero contra Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, para que sea investigado por la Fiscalía General de la República (FGR.

A través de un comunicado conjunto de los fiscales generales de Estados Unidos y México, William P. Barr y Alejandro Gertz Manero, respectivamente, se informó que, tras enterarse del arresto de Cienfuegos en el aeropuerto de Los Ángeles, la Fiscalía General de la República (FGR) abrió su propia investigación.

Así, “en reconocimiento de la sólida asociación de aplicación de la ley entre México y Estados Unidos” y “con el interés de demostrar nuestro frente unido contra todas las formas de criminalidad”, el Departamento de Estados Unidos solicitó levantar los cargos contra Salvador Cienfuegos, para que sea investigado e imputado “conforme a las leyes mexicanas”, agrega el comunicado.

Para ello, se informó que la Fiscalía estadunidense proporcionó a la mexicana pruebas “y se compromete a continuar la cooperación, dentro de ese marco, para apoyar la investigación”.

“Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países”, finaliza el comunicado.

Al respecto, el canciller Marcelo Ebrard informó que ofrecerá una conferencia de prensa a las 17:30 de este martes.

Joint Statement by Attorney General of the United States William P. Barr and Fiscalía General of Mexico Alejandro Gertz Manero https://t.co/02vmPr2gC0 pic.twitter.com/hBN7IwAPPw