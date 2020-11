Sofía Aragón, actual reina de belleza, acusa a Lupita Jones de dejarla sin comer

¿Qué más puede pasar en este 2020? Ahora sale a la luz injusticias sufridas en la organización que preside Lupita Jones, pues la actual reina de belleza de México, Sofía Aragón, rompió el silencio y reveló que sufrió violencia simbólica.

A través de una transmisión en vivo vía Instagram, Sofía Aragón contó que fue víctima de violencia simbólica y que si decidió hablar fue porque le preguntaron, pues había guardado su experiencia ya que le era difícil expresarla.

“De la violencia simbólica más fuerte que viví fue durante mi preparación. Y la verdad es que creo que ya era tiempo de levantar la voz, y sé que muchas reinas se van a unir porque no soy la primera, no seré la última, y la verdad es que estoy intentando hacerlo como lo más sutil posible. Yo no quería hablar al respecto, no me atrevía, pero ustedes me lo preguntaron”, inició su relato.

.De acuerdo con su testimonio, Sofía Aragón se quedó sin dinero y había veces que no tenía ni para comer, pues Lupita Jones le negó el apoyo que se le daba a todas las reinas de belleza. Y es que fue en 2019, cuando Sofía se colocó como representante de Jalisco, luego de que reemplazara a Dorothy Sutherland -quien estaba como figura oficial, pero había dejado al olvido su papel en el certamen-.

Tras el remplazo, la modelo comenzó su preparación para representar a México en Miss Universo. Durante este periodo, Lupita Jones –según contó– no la apoyó económicamente, incluso se vio orillada a ocupar sus ahorros personales para solventar su estancia en la Ciudad de México, hasta que éste se le acabó y tuvo que recurrir a pedir ayuda.

“Cuando me empecé a preparar para Mexicana Universal, Lupita me dijo ‘para ti no hay dinero, no hay apoyo, así que hazle como quieras’. Yo soy la única reina en la historia de la organización, llámese Mexicana Universal, o Nuestra Belleza, a la que no se le da un solo peso. Yo tuve que pagar todos mis gastos, de mantenerme, de mi comida, mi gasolina, todos los gastos necesarios para vivir en la Ciudad de México y poder seguir adelante con mi preparación”, reveló Sofía Aragón.

Asimismo, recordó que en su momento de desesperación, ella le hablaba a su coach para confesarle que no tenía para comer y que en su cuenta bancaria sólo tenía 100 pesos.

“Hay una persona en la organización que fue muy cercana a mí, mi coach motivacional, espiritual, y yo le hablaba llorando diciéndole, ‘Te enseño mi refri, vacío; te enseño mi cuenta del banco', tenía 100 pesos, y ‘ya no tengo para comer’”, agregó la concursante.

Incluso, recordó que a pesar de que sufría endometriosis, la organización de belleza la dejó a la deriva.

“Le decía a Lupita, ‘por favor necesito ir al doctor, no tengo con qué’, y me decía, ‘Sorry, no hay’”, indicó la representante de Jalisco.

La representante de México en Miss Universo tuvo que recurrir a ayuda de una amiga y de su familia. Aunque pensaba olvidarse de su sueño, su coach la aconsejó para que siguiera su meta. Fue así que logró llegar a la final de Miss Universo –en 2019–, quedando así en segundo lugar.

“Regresé de Miss Universo y me dieron la oportunidad de hacer las Mañanitas a la Virgen y me dijeron ‘Tienes muchísimo talento en la conducción, queremos ofrecerte que te quedes con nosotros como conductora’. Y para mí fue que de verdad se me abrieron las nubes en un huracán, porque de verdad no les puedo explicar lo pesado que estuvo el que ves la cuenta hacia atrás y sabes que no hay apoyo”, recordó Sofía Aragón.



Hilo del historial problemático de la señora Lupita Jones con sus reinas... pic.twitter.com/HLfsrF7EDz

— princess of aquitania (@hollytatewood) November 17, 2020

“En enero, me dice TV Azteca, queremos firmar contigo. Y yo estaba feliz, porque además mi sueño siempre ha sido el tema de la conducción, el tema de la actuación. Y le dije a Lupita muy emocionada. Le dije ese día, las personas pueden hablar por mí pero, el trato ni siquiera era lindo, porque yo hablé con ella directo y le dije, 'Qué crees me están dando esta gran oportunidad, me están dando la oportunidad de ser conductora porque por ahí estaba el rumor de La Voz, y estaban otros eventos especiales. Aún así, ustedes saben, ese mismo día Lupita me dejó de seguir de redes sociales, me bloqueó y tengo desde enero sin saber nada de ella", concluyó.

Fuente: Milenio