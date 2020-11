Ya es oficial: Senado aprueba uso lúdico de la mariguana

El Senado de la República aprobó con 82 votos a favor, 18 en contra y siete abstenciones, los artículos no reservados del dictamen que regula el uso de la mariguana, esto entre plantas, colores y accesorios alusivos a la planta.

Con esta aprobación se expide la Ley Federal para la Regulación del Cannabis la cual regulará el cultivo, producción, distribución, venta y su consumo para uso lúdico.

Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Justicia, su presidente, Julio Menchaca, dijo que este es uno de los temas más polémicos que se tengan en la legislatura: “atender una resolución de la Suprema Corte donde declara inconstitucional varios artículos de la Ley de Salud en donde se prohíbe el cannabis es todo un reto para esta legislatura”.

El senador dijo que se pone “orden”, pues independientemente del uso adulto tiene un potencial para México, porque al prohibirse la cannabis también se ha prohibido el cáñamo que es un producto agrícola que puede generar un enorme potencial no sólo en el campo sino en la industria (…) estamos muy atrasados en la investigación de todas las posibilidades de la planta, en el uso medicinal pero en el uso adulto se contemplan en esta ley federal”.

“Pero, lo que no podemos hacer es que con la prohibición se esté generando y se haya generado en el transcurso del tiempo un crimen organizado, un ambiente de inseguridad, un ambiente de violencia, de persecución y de enriquecer a unos cuantos. De ninguna manera se pretende que el Estado mexicano sea un promotor de un psicoadictivo”, expresó.

Llegó la hora de regular, pide Movimiento Ciudadano; No a la criminalización. Sí a la libertad: Morena ​En medio de la discusión del dictamen, Movimiento Ciudadano colocó en cada uno de los escaños relojes en color verde con la leyenda: “Llego la hora de regular”, pero fueron retirados de la zona de los panistas. En los escaños de la bancada de Morena y sus aliados, así como del PRD también sobresalían carteles en colores verde y blanco donde se leía: “No a la criminalización. Sí a la libertad”.

Al fijar la posición del PRD, su coordinador Miguel Ángel Mancera dijo que en su grupo parlamentario “no hemos dudado en defender el derecho a la salud, al libre desarrollo y cuidar todo y cada uno de los usos que se plantean (…) ha escuchado y ha hechos suyas muchas de las exigencias como la eliminación de los antecedentes penales, que no se permitiera el registro del domicilio para consumo personal y se facilitara a los campesinos el poder participar en la cadena de producción”.

Confían que regulación de cannabis ayude a recuperar la paz

Entre medidas de sana distancia donde no se permitió a más de 50 personas en el pleno, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, confió en que la regulación de cannabis sea para recuperar la paz “o no será”.

“Eliminamos varias de las restricciones y barreras de entrada al mercado para los productores y campesinos nacionales, porque si esta reforma no sirve para incorporar a estos grupos a un sector productivo estratégico, de nada servirá. El 40 por ciento de las licencias de cultivo se otorgarán a estos sectores y se profundizan las acciones afirmativas para fortalecer su participación en el mercado”, destacó.

Zepeda se manifiesta en contra; "no es el México que queremos para nuestros hijos", dice

El senador del PAN, Damián Zepeda se manifestó en contra del dictamen al señalar que “no es el México que queremos para nuestros hijos, ni para los hijos de los ciudadanos si alguien quiere consumir no nos metemos con su derecho, ese ya lo tiene, pero, la solución era autoconsumo, plantas en tu casa, ser parte de una asociación o clubes no tienditas en la esquina”.

Aclaró que el día de mañana, “van a andar fumando en el parque y sí, porque sólo les pusieron multa, no tienen arresto administrativo, mañana va a estar fumando el vecino, llegándole el olor, el humo a tus hijos, y no tienes ninguna vía para evitarlo, mañana vamos a tener un problema de que no penalizan hasta 400 churros, ¿Qué creen que van a hacer? Revenderlo a niños y jóvenes que se supone esta prohibido”.

Lo secundó su compañera de escaño, Martha Márquez, quien cuestionó el que no haya recursos para los enfermos con cáncer y sí para el consumo de mariguana.

En respuesta, la senadora del PT, Nancy de la Sierra mencionó “la formación de nuestros hijos depende de cada uno de nosotros en el seno familiar y estamos aquí para legislar por los derechos de todas y todos los mexicanos no a capricho de unos cuantos”.

El senador priistas Manuel Añorve confió que con el dictamen “bajaremos los índices de inseguridad que se presentan en muchas regiones del país, especialmente del estado de Guerrero, dándoles ingresos lícitos a quienes la siembran”.

Su compañero de escaño, Mario Zamora se manifestó en contra del dictamen: “soy sinaloense y ha estado marcado con el tema que vincula a esta planta (…) conozco muy bien mi estado y poder producir mariguana y cáñamo y su industria nos entusiasma, anima y genera posibilidad para desarrollo del país que sería difícil hacerlo sino contamos con esta legislación”.

Una de las promotoras, Jesusa Rodríguez cuestionó el por qué se limita el número de plantas en las viviendas y no el número de botellas de alcohol en las casas.

Esto debes de saber sobre lo aprobado por el Senado

La Ley Federal para la Regulación del Cannabis consta de 64 artículos y 16 artículos transitorios.

Se crea el Instituto Mexicano para la Regulación y Control del Cannabis, el cual será un órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud.

Expedirá las licencias para el cultivo, producción, distribución y venta de mariguana y proporcionará información de las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a su consumo.

El consumo adulto de mariguana en domicilios se podrá realizar siempre y cuando no haya menores de edad presentes pero queda prohibido en áreas de trabajo, públicas o privadas.

En la nueva legislación se establece que el consumo para fines médico, farmacéutico o paliativo, se regirá por lo dispuesto en la Ley General de Salud.

Con información de: Milenio