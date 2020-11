Aprueba Senado eliminar fuero presidencial; envían el dictamen a los congresos locales

El pleno del Senado con 89 votos a favor y 23 en contra, aprobó las reformas a la Constitución que amplían el catálogo de delitos por los que el Presidente de la República podría ser juzgado, incluyendo la corrupción, delitos electorales y traición a la patria.

Durante la sesión de este jueves, el senador de Morena José Alejandro Peña Villa, presentó un voto particular para que las modificaciones a los artículos 108 y 111 de la Carta Magna en materia de fuero, quedaran en los términos enviados por la Cámara de Diputados, es decir, que sólo el titular del Ejecutivo Federal sea juzgado por la comisión de estas conductas delictivas.

El proyecto de decreto se remitió a las 32 legislaturas locales para su ratificación, la cual requiere la mitad más una de éstas. El documento establece que para proceder penalmente contra el titular del Ejecutivo sólo habrá lugar a acusarlo ante el Senado en los términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara Alta resolverá la petición, con base en la legislación penal aplicable.

Al inicio de la sesión, el pleno rechazó un dictamen que incluía al Presidente y a los legisladores de las cámaras de Senadores y Diputados, para ser enjuiciados por estos ilícitos.

En tribuna, el senador del PAN, Damián Zepeda, calificó estos cambios como una “simulación”, pues el Presidente no pierde el fuero, sino que sólo se amplía el catálogo de delitos por lo que podrá ser juzgado.

“El día de hoy se está llevando acabo aquí, en el Senado de la República, una simulación. Dice el Presidente que se va a quitar el fuero, eso es completamente falso, que se le va a procesar como a cualquier ciudadano. Yo renuncio a la senaduría si alguien me demuestra que el Presidente de la República, con este dictamen, va ser juzgado como cualquier ciudadano, ahorita renuncio, eso es mentira.

“Lo que hace este dictamen y, no me tienen que creer a mí, es ampliar los delitos por los cuales el presidente puede ser juzgado, lo cual está bien. Pero, no le digan a la gente, que se quitó el fuero. Nos están viendo la cara”, destacó.

Por su parte, el senador de Morena, Martí Batres, calificó como “fregona” esta reforma, pues afirmó que es un avance y con ello se llegará a una transformación vanguardista.

“Eso es lo fregón de esta reforma: que el Presidente de la República pueda ser juzgado por cualquier delito, porque nunca en la historia de México se ha planteado constitucionalmente que pueda hacerse. ¿Cómo no va ser un avance? Ahí está la modificación profunda y con esta reforma que aprobemos hoy haríamos una transformación vanguardista, no sólo respecto a la historia de México, sino respecto al ámbito internacional”, subrayó.

Para el senador del albiazul, Víctor Fuentes, con esta reforma el Presidente será un delincuente “fifí”, porque tendrá un proceso cómodo y no será juzgado realmente como a un ciudadano normal.

“Lo que podemos entender es que el Presidente de la República no va a ser procesado como un ciudadano normal, que va a ser en caso de que cometa un delito, que no lo dudamos, un delincuente fifí, que va a tener un proceso más cómodo, un proceso que va a depender de las mayorías, (…) va a seguir teniendo un marco élite, un proceso fifí, un delincuente fifí, un delincuente de lujo, eso es lo que podemos entender”, añadió.

