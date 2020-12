Dejemos los regalos para después: AMLO exhorta quedarse en casa durante fiestas decembrinas

A través de un mensaje a la nación, especialmente a los habitantes de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhortó a que durante celebraciones navideñas se actué con responsabilidad para evitar contagios por Covid-19. Anuncia que no habrá medidas coercitivas, como toques de queda.

"El gobierno que encabezo no va a limitar las libertades, no soy partidario de medidas coercitivas como las prohibiciones o el toque de queda, puede parecer utópico romántico, pero como siempre lo he dicho, y lo sustento: prohibido prohibir. Creo más en la libertad y el convencimiento que en la imposición, además me costa que el pueblo de México es responsable, educado”.