¡Basta de apapachos! OMS pide no abrazar en fiestas decembrinas

A pesar de que estamos a pocos días de las fiestas decembrinas, el director del Programa de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud, Mike Ryan, lanzó un llamando a la población para tener especial cuidado con las reuniones y los abrazos, esto con la finalidad de evitar contagios de coronavirus.

El funcionario internacional explicó que a todos nos gustaría abrazarnos y estar cerca de nuestros seres queridos en estas épocas pero que eso podría provocar brotes brutales de manera masiva.

“Es horrible que esta Organización Mundial de la Salud le diga a la gente que no se abrace, es terrible, pero esa es la cruda realidad”, afirmó.

El funcionario de la OMS explicó que las reuniones familiares y entre amigos, con abrazos y sin distanciamiento podrían contribuir de manera peligrosa a la transmisión comunitaria del virus, lo que traería consecuencias catastróficas a nivel mundial aún cuando la vacuna ya está en los procesos iniciales de aplicación en algunos países.

Contagios en minutos y será peor con abrazos

Recientemente un modelo matemático creado por investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) reveló que en una cena familiar, con 10 personas en una habitación de unos 20 metros cuadrados y en donde hay una persona contagiada, el contagio a las demás se podría dar el cuestión de minutos.

Si la habitación cuenta con ventilación natural, las personas llevan cubrebocas y hablan con un todo de voz normal, el tiempo máximo en el que no se existiría un contagio sería de una hora y 11 minutos.

Pero si los invitados no usan cubrebocas, la seguridad de la reunión podría bajar hasta los 14 minutos y si la habitación no tiene ventilación y los invitados no usan cubrebocas, el tiempo se reduce a 12 minutos.

El asunto es que si el cuarto no tiene ventilación, la gente no usa cubrebocas y se habla en voz alta, el tiempo para que se produzca un contagio baja a solo 9 minutos.

Con información de: Sopitas