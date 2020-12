VIDEO: Con canción “Mari la iguana”, Jesusa pide la legalización de cannabis

La peculiar senadora morenista, Jesusa Rodríguez, tuvo otra de sus ocurrencias al lanzar la canción “Mari la iguana“, donde habla sobre la planta, de acuerdo a la canción es la alegría de la gente y cáñamo resistente.

“Dicen que soy peligrosa, me asocian con Satanás, pero en el clóset me fuman para poderse relajar. No es cosa de promoverme ni de alentar mi consumo, es cuestión de libertades. Que del clóset salga el humo”, comienza la canción.