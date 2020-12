Avión presidencial no se vende por extravagante: AMLO

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró que los pasados gobiernos no se preocupaban por el pueblo mexicano, por el contrario estaban ensimismados.

Dijo que se llegó al extremo de comprar un avión presidencial que ahora no se puede vender.

“Imagínense comprar un avión, que ahora no lo podemos vender porque es extravagante. Si fuese un avión normal no costaría trabajo venderlo, pero fue hecho para el Presidente en turno, especial, un avión que tiene posibilidad de transportar a 240 pasajeros lo convirtieron en un avión para 80, porque tiene recámaras y tiene oficina, sillones así, que no son las sillas de los aviones comerciales; entonces, pues ahí se iba todo”, señaló.