La vida es un riesgo, dice Salinas Pliego tras realizar fiesta de fin de año

Empresario mexicano dijo en su defensa que se encuentra mentalizado para seguir viviendo con el COVID-19, pues señaló que esta pandemia no desaparecerá de un día para otro.

Luego de ser criticado por realizar cena de fin de año en plena pandemia, el director de Grupo Salinas, Ricardo Salinas Pliego se defendió a los señalamientos.

A través de su cuenta de Twitter, señaló que piensa vivir con el virus, ya que “no va a desaparecer mañana”; además, aseguró que nadie fue obligado a asistir a la cena.



A su estilo, Salinas Pliego remató mensaje escribiendo: “La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla… un riesgo que vale la pena vivir (sic)”.



Cabe mencionar que uno de los asistentes a la cena de fin de año fue el actor y conductor Patricio Borghetti, quien en marzo pasado se contagió de coronavirus, al igual que su esposa Odalys Ramínez.

Ante el mensaje del dueño de TV Azteca, el periodista Ciro Gómez Leyva declaró: “Es José Alfredo Salinas Pliego. La vida no vale nada, hay que vivirla. Está bien, está en su derecho de vivir la vida como quiera, pero él también es un empresario muy importante, uno de los más importantes de México, además forma parte del Consejo Asesor Empresarial, es uno de los hombres más ricos de México y del Mundo, no es cualquier persona”.

Además, puso en duda que los invitados no fueron obligados a asistir a la cena, ya que Ricardo Salinas Pliego ha demostrado ser un hombre impositivo.



“Cuando alguien con su poder y estilo de dirección dice, ‘no se obligó a nadie a venir a la fiesta’ […] No se obligó a nadie, pero tampoco faltó nadie, como suele ocurrir en ciertos eventos en los que te convoca (el jefe)”, agregó.



Ayer el periodista subrayó que Salinas Pliego ha desafiado al menos en tres ocaciones a las autoridades, tanto federales como de la Ciudad de México.



“Uno: lo hizo al dejar abiertas las tiendas Elektra, se burló hasta que quiso del gobierno de Claudia Sheinbaum y de la secretaria de Trabajo (Luisa María Alcalde). Dos: todas las escuelas cerradas y la escuela de Ricardo Salinas, Humanitree, la abrió. Tres: la fiesta navideña”, dijo.





De la cena de anoche



El virus ? no va a desaparecer mañana y yo pienso aprender a vivir con él.



A nadie se le obligó a asistir a la cena ?.



La vida solo se vive una vez y es un riesgo vivirla... un riesgo que vale la pena vivir ?.

— Ricardo Salinas Pliego (@RicardoBSalinas) December 10, 2020

Fuente: Fòrmula