Los estados no podrán comprar vacuna: López-Gatell

Ninguno de los 32 gobiernos estatales podrá comprar vacunas alternativas a la del gobierno federal aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell Ramírez. Esta declaración, tras la Alianza Federalista de gobernadores informó que buscará el aval de la Federación para comprar por medio de sus proveedores vacunas contra el Covid-19, el funcionario señaló que esto no es posible.

“La Ley General de Salud estipula que son facultades del gobierno federal o de la Secretaría de Salud organizar las medidas de prevención y control con colaboración de autoridades sanitarias estatales. Hay toda clase de elementos, desde ética, sentido común y de la ley que hacen ver que el aspirar a tener compras fragmentadas no lleva a buen puerto para ciudadanos del mundo, incluyendo al país; entonces no, no es posible”, dijo.