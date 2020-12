¡Alerta! Fraudes durante la pandemia aumentan 80 por ciento; la mayoría son en línea

Desafortunadamente la delincuencia nunca para, pues la Unidad Cibernética de la Ciudad de México, recibe diariamente aproximadamente 100 llamadas o reportes, de los cuales el 30 por ciento son delitos de fraude por compras en línea.

Ello representa un incremento de 80 por ciento si se comparan los últimos nueves meses de pandemia con el mismo periodo de 2019, señaló Alejandro Espinoza, agente de la Unidad Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

A partir del confinamiento por covid-19, la policía cibernética de la SSC tuvo conocimiento de que las plataformas más utilizadas para perpetrar los fraudes fueron la red social Facebook, con 32 por ciento de los reportes; sitios web (falsas páginas oficiales), con 27 por ciento, y sitios de mercadeo, con 12 por ciento.

Pero los fraudes no se limitan a productos; en este momento en que más personas trabajan desde casa y algunos buscan capacitarse o desarrollarse profesionalmente también vía remota, la oferta de cursos es otra área susceptible de fraudes.

Ángela, nombre con el que pidió que se le identificara, es una de estas víctimas.

Hace dos meses contrató en línea a través de Marketplace en Facebook un curso de inglés, sin embargo, la empresa incumplió en ofrecerle las ligas de contacto para tomar esa capacitación.

La víctima relató que con la supuesta beca su curso de inglés tuvo un costo de siete mil pesos, pero a los que no les dan ese beneficio deben pagar más de 20 mil pesos. La capacitación debería tener una duración de 24 quincenas.

Los problemas para Ángela comenzaron cuando solicitó a la empresa que le hicieran llegar las ligas de internet para iniciar sus clases, pues diversas personas le notificaron que se le habían enviado por correo electrónico, pero eso nunca sucedió.

“Las ligas te las mandan caducas; no te mandan un acceso. Al exigir iniciar con el curso vinieron los maltratos telefónicos. Decido cancelar y la empresa se negó a cancelar el contrato, amparándose en un supuesto pagaré, cosa que nunca se me notificó ni se me explicó en la entrega de un material de DVD obsoleto y una diadema que se me entregó”, recordó la víctima.