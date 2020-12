Narcos siembran amapola por necesidad: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que maleantes que siembran amapola, lo hacen porque no tienen alternativas ni opciones, por lo que implementará programas de apoyo para que sustituyan dicha actividad ilegal.

“Me consta. Muchos siembran amapola porque no hay opciones, porque no hay alternativas. Esto, en La Montaña y en varias comunidades marginadas de Guerrero, en la sierra, porque no hay opciones, porque no hay alternativas, de modo que tenemos que reforzar todas nuestras acciones en ese sentido y sí vamos a atenderlo”, indicó AMLO.

El presidente aseguró que sustituirá la siembra de amapola y de marihuana con el programa Sembrando Vida.

“Tenemos que ir sustituyendo esos cultivos, es un plan que se tiene. Vamos a procurar que lleguen los programas de apoyo, sobre todo el Sembrando Vida, a toda la sierra de Guerrero. La gente se dedica a estos cultivos porque no hay opciones, no hay alternativas, lo hacen en muchos casos por necesidad.

La superficie de cultivos de amapola en México, se usa para producir heroína, droga que ha causado miles de muertes en el país azteca y Estados Unidos.

Con información de Infobae