¡No más encierro!, ¡no más bozal!: Salinas Pliego se burla del coronavirus

El empresario Ricardo Salinas Pliego ha sido unos de los personajes más polémicos por emitir su opinión sobre la COVID-19 y una vez dio de qué hablar.

De acuerdo con Aristegui Noticias, el dueño de Grupo Salinas volvió a cuestionar las medidas para prevenir más contagios por coronavirus.

A través de su cuenta de Twitter, el empresario propuso “¡no más encierro!, ¡no más bozal!”, pese a que en los últimos días han reportado un aumento de hospitalizaciones.

Salinas Pliego recordó que ya se contagió de COVID-19 y sostuvo que “el virus nos dará a todos”.

Asimismo, el empresario defendió la apertura de sus tiendas Elektra y sostuvo que incluso su madre de 85 años se contagió de COVID, pero “es de baja letalidad y la medicina ha avanzado mucho en sus métodos de tratamiento”.

(1/3) Bravo a Van Morrison por expresar lo que muchos sentimos!



No más encierro... No más bozal.



Después de más de 9 MESES de emergencia sanitaria y "cuarentena", es obvio que la visión del grupo del miedo está equivocada. Simplemente, NO se ajusta a la realidad.