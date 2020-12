¡Como Santo Cristo! Así quedó el hijo de Lupita D’Alessio tras golpiza de priistas (VIDEO)

Ahora sí le fue como “en feria” a César, hijo de la cantante Lupita D’Alessio tras ser golpeado por el priista Arturo Montiel y su hijo.

A través de redes sociales posteo un video con el rostro ensangrentando acusando que fue golpeado por el exgobernador del Estado de México y por su hijo, quienes lo amenazaron de muerte.



“Soy hijo de Lupita D’alessio. Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel, del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, vean, me abrió la cabeza. Pido justicia”, comentó en el primero de una serie de videos que compartió en su cuenta de Instagram.





“El señor Arturo Montiel del PRI, no sé de política, pero sé que es del PRI, él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines 1. Me sacó a golpes su hijo. Estoy con mi novia, mi mujer que trabaja conmigo”, indicó, enfocando a una mujer.



Aseguró que no existió ningún motivo por el cual encerraran a su novia en un coche para poder agarrarlo a golpes.



“Yo no voy a parar hasta que se haga justicia. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, relató en otra transmisión, seguida de una donde vuelve a mostrar los golpes en el rostro que tiene por culpa, reiteró, de Arturo Montiel y después denunció amenazas de muerte en su contra.





“Familia, nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa de Arturo Montiel, estamos afuera de casa del señor Arturo Montiel”, afirmó.



Pidió a toda la gente que lo conoce que lo ayudaran a salir de donde estaban porque, dijo, él y su novia seguían encerrados e insistió:



“El señor Arturo Montiel, Arturo Montiel, él me hizo esto. El señor Arturo Montiel me partió la madre. El señor Arturo Montiel y su familia, en especial sus hijos, me hicieron esto. Me hicieron esto, por favor hagan público esto. Por favor”, añadió.



Después se justificó por andar mandando videos en vivo porque, añadió, se siente amenazado, con miedo de su vida, pues seguía afuera de la casa del señor Arturo Montiel y lo han estado amenazando.



Gracias a todos por su preocupación, mi hermano @Cesardalessio ya está acompañado y siendo asistido, por supuesto no está solo, bendiciones a todos.

— Jorge D’Alessio (@jorgedalessio) December 16, 2020

Con informaciòn de Proceso