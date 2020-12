Por la pandemia, realizar actos masivos por precampañas son irresponsables: AMLO

Debido a la pandemia de coronavirus, el presidente López Obrador refirió que el INE y la Secretaría de Salud deben dar recomendaciones para que en las precampañas y campañas, se lleven a cabo las medidas sanitarias, pues sería irresponsable realizar actos masivos en medio de la pandemia de Covid-19.

De acuerdo con El Universal, en su conferencia de prensa, en el cuartel de la Guardia Nacional de Bavispe, Sonora, se le cuestionó al titular del Ejecutivo sobre el inicio de las precampañas y que en entidades como Sonora, prácticamente había candidatos únicos, por lo que no era necesario hacer la precampaña.

El mandatario insistió en que no dejara de hablar para que se respete el voto de los ciudadanos y no se cometan fraudes electorales, que ya son un delito grave, que se castigan con cárcel.

“Nosotros vamos a hablar de que se respete el voto, que sea libre, que las elecciones sean libres y limpias, que no haya presiones para la obtención del voto, que no se compre el voto, que no se trafique con la pobreza de la gente, que no se rellenen las urnas, que no se falsifiquen las actas, que no voten los difunto, que no haya carrusel, ratón loco, todo eso que fue algo muy socorrido durante todo el periodo neoliberal, y que decida la gente sin presiones y manipulaciones”.