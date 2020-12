Aristóteles tenía 15 escoltas: lo mataron por la espalda cuando fue al baño del bar

Gerardo Octavio Solís, fiscal general de Jalisco, detalló que los escoltas del exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, fueron atacados con armas de fuego cuando intentaron llevarlo a un hospital, pues en ese momento aún tenía signos vitales.

De acuerdo con el fiscal, afuera del restaurante Distrito Cinco, entre ocho y 10 hombres armados atacaron a los escoltas del exmandatario, aunque es posible que hayan sido más los atacantes.

El fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, informó #PorLaMañana que el personal del restaurante donde fue asesinado el ex gobernador Aristóteles Sandoval recogió evidencias y limpió manchas de sangre con el ánimo de entorpecer la investigación. https://t.co/7ggnmL05G4

Por otra parte, señaló que en el momento del ataque que sufrió Aristóteles Sandoval ningún escolta se encontraba con él, ya que todos estaban afuera del restaurante por órdenes del propio exmandatario.

Se ha difundido el video del ataque directo contra Aristóteles Sandoval, ex gobernador de Jalisco, el cual se registró durante la madrugada en Puerto Vallarta. Toda la marca del narco ?? pic.twitter.com/A5P0eY2v1W

“Al interior (del restaurante) no traían escoltas, pero sí estaban al exterior. Los 15 elementos él los distribuye de acuerdo a sus necesidades, puede que algunos estuvieran con su familia. A él normalmente no le gustaba que estuvieran muy cerca ni al interior de los restaurantes donde comía. A él le gustaba que estuvieran a las afueras, son indicaciones muy personales que el elemento respeta. Esa es la razón de que no hubiera nadie adentro”, explicó el fiscal.