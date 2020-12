Padrastro desalmado le quemaba sus manitas a niño de 8 años, el menor ya fue rescatado

TECÁMAC. Durante la emergencia sanitaria que ha vivido el mundo por coronavirus, el maltrato a los menores se disparó, reconoció Oscar Armando Galván, comisario de Seguridad de Tecamac.

En esta ocasión se dio a conocer el caso de Carlitos, como se llamará para cubrir su identidad, quien era golpeado por la pareja de su mamá y quien le quemó las manos con un utensilio de cocina.

Un familiar del menor, explicó que desde que llegó a vivir con la familia se pudo percatar de las agresiones de las que era objeto el menor de tan sólo ocho años de edad.

Reconoció que no actuaba por temor a que lo corrieran y no tener a donde ir, sin embargo, resaltó que al ver que aumentaba la violencia decidió denunciar.

“Pero fue justamente el 5 de diciembre, que ésta persona se enojó muy cañón con este niño por una mentira, a mí no se me dijo nada y se le pidió al niño que no hiciera ruido, cuando se le estaba haciendo ese castigo que era este castigo, este hombre le quemó las manos con un aplanador de frijoles de metal, al rojo vivo le puso en sus manitas en sus palmas al niño".

Su familiar refiere que incluso el menor era obligado a dormir a la intemperie.

"Yo empecé que había el tipo reglazo o manotazo y cuando me metía, se me ponía un hasta aquí, obviamente yo no quería meterme porque yo vivía aquí y con miedo a que me corrieran, no hacía nada, hasta que empezó a aumentar el nivel de violencia, empezó a dejarlo a dormir fuera del cuarto en la azotehuela, fue cuando yo empecé a generar un conflicto con esta persona y a decirle a su madre que podría haber problemas legales”, narró.