Hasta los besos prohibidos

Uno de los pensadores de vanguardia que ha analizado los efectos que está dejando la pandemia mundial, Slavoj Zizek, sostiene: «¿Por qué los medios de comunicación y las autoridades hacen todo lo que pueden para crear un clima de pánico, provocando así un auténtico estado de excepción, con severas limitaciones al movimiento y la suspensión de la vida cotidiana y las actividades laborales en regiones enteras?» (Pandemia: la covid-19 estremece al mundo, Barcelona, Editorial Anagrama, 2020).

Y resulta que lo que dice podemos constatarlo en nuestra propia nación; pues, recientemente, se ha publicado en el Órgano Oficial del Estado de Nuevo León (periódico oficial del jueves 29 de octubre de 2020) que se prohíbe saludar de beso, de mano o de abrazo, y que las consecuencias de saludar de esta forma se establecen en el acuerdo número 14/2020, cuyas sanciones son desde multas hasta el arresto por 36 horas. Y en la fracción V, se menciona que, para estas medidas, se respetarán los derechos humanos. La pregunta sería: ¿cuáles derechos humanos?

Habría que preguntarse si estas medidas jurídicas que se imponen en aquel estado son las idóneas para contener el problema de la propagación del covid-19, pues el que el Estado tenga que intervenir hasta en la forma de saludar de las personas en los lugares públicos, más que una solución para que esa enfermedad deje de propagarse, puede ser parte del problema. En este caso, para que proceda una sanción (como sería la simple multa), es necesario que una autoridad competente levante un acta circunstanciada en donde se indique qué personas se están saludando con un beso, abrazo o de mano. Dicha acta circunstanciada debe estar firmada por los infractores y en presencia de dos testigos de asistencia. Posteriormente, hay que notificar la sanción y otorgar el plazo de ley para que se haga el pago o, bien, el infractor interponga un medio de defensa en contra de esa sanción; incluso, en el caso de no haber pagado la multa, existe un departamento de las autoridades administrativas para que se realice el cobro coactivo de esa multa. Del mismo modo ocurre con la sanción del arresto, es decir, una serie de procedimientos jurídicos y, con ello, burocráticos para cumplir con el acuerdo publicado. Por ello es que mejor valdría decir que esta medida, lejos de ser una respuesta, es parte del problema.

Otro escenario es que el acuerdo en comento del estado de Nuevo León, simplemente, no se cumpla, es decir, que se siga saludando de beso, mano o de abrazo, incluso enfrente de las propias autoridades y sin sanción alguna; que, simplemente, se permita una especie de «tolerancia administrativa», que se cometa la infracción y no haya sanción alguna. Lo cual sería peor, pues es aún más grave el incumplimiento de las propias autoridades que el incumplimiento de la población en general. Así, lo que se confirmaría con la conducta de dejar pasar las infracciones es que es el Estado el primer incumplidor del derecho; con lo que las autoridades pierden su propia legitimidad.

Lo cierto es que estas infracciones de saludar de beso, abrazo o de mano son las denominadas «de bagatela» y contraviene la propia Constitución, concretamente, el artículo 22°, ya que este artículo establece que las penas deben ser proporcionales a los delitos; en materia administrativa, que las infracciones deben ser proporcionales a las sanciones. Por lo cual, infracciones como la que nos ocupa son contrarias al principio de proporcionalidad, pues el derecho y, desde luego, el Estado no puede involucrarse en este tipo de conductas. Ellas son intrascendentes para el derecho; son de bagatela, esto es, de insignificancia jurídica. Para evitar conductas así no está el derecho; para ello se encuentran otras regulaciones no necesariamente jurídicas, como las normas de etiqueta o las normas morales. Sin embargo, en una nación como México, donde la educación y la instrucción en las escuelas cada día es más deplorable, tales infracciones y sanciones son una muestra de la desesperación de las autoridades; pues, finalmente, es claro que no se van a cumplir y solamente se aplicarán emblemáticamente a algunos sujetos para demostrar la eficacia de las autoridades. Por ende, el acuerdo en cita es contradictorio, establece infracciones contrarias a los derechos fundamentales, aunque precisa que las medidas respetarán los derechos humanos. Por tanto, subsiste la pregunta: ¿cuáles derechos humanos se protegen?