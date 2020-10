Claudia y Lulú otra vez contra Casa Aguayo

Lejos de reconocer el papel preponderante de las instituciones de justicia, como la Fiscalía y el Tribunal, las funcionarias municipales expresaron “un enérgico llamado” para “que no permitan presiones externas”, en una clara alusión e indirecta política.

Como si el gobernador Barbosa Huerta estuviera involucrado en la detención de dos policías municipales.

En todo caso el Ejecutivo estará vigilando que la Auditoría Superior del Estado (ASE) encuadre las correspondientes observaciones al Ayuntamiento de Puebla para que en un futuro se abran carpetas de investigación contra la responsable del desastre municipal.

Eso es lo más probable; pero Barbosa no va a meter las manos en un tema doméstico. Ahí se ve la limitada visión de la presidenta y su jefa policiaca, quienes ya no saben ni a quien culpar de los incidentes municipales.

La semana pasada en esta columna anticipamos que la zalamería de la alcaldesa no duraría mucho y que pronto regresaría a su obtusa beligerancia. El cambio de postura se dio en menor tiempo al esperado.

Por otra parte, también se debe recordar la enorme influencia que Lourdes Rosales ejerce en Claudia Rivera Vivanco; como es sabido están unidas por lazos y compromisos que van más allá de la mera administración pública y que rayan en otros terrenos.

Tal vez en alguna ocasión abordemos el asunto en una Cúpula Non Sancta.

Miscelánea poblana

Lalo Rivera arranca campaña mediática

Hace unas horas Eduardo Rivera Pérez arrancó una precampaña mediática con un video en el que convoca a sacar a Puebla de esta crisis mayúscula.

Sin duda el panista tiene un considerable capital político, pero su video es completamente casero. En lugar de usar una hiedra como fondo, podría grabar en sitios emblemáticos de Puebla; las imágenes impersonales de la Puebla lastimada podrían ser sitios donde ya es identificado, como las juntas auxiliares Romero Vargas, San Francisco Totimehuacán o San Andrés Azumiatla.

Rivera debe pulir sus mensajes en redes sociales. En estos tiempos, un video bien realizado, con edición, imágenes de respaldo, buen audio, tiene más impacto que un mitin tradicional.

Lalo Rivera ya se mueve y su principal obstáculo está precisamente dentro del Comité Directivo Estatal, en la emisaria del Valle de las Calacas, la señora Genoveva Huerta.

Las patadas por debajo de la mesa serán la constante en los próximos meses.

Dos meses de la detención del Regidor de Hacienda de Tehuacán.

Este lunes 19 de octubre se cumplen dos meses de la detención del Regidor de Hacienda de Tehuacán Víctor Canaán Barquet y otros ex funcionarios.

La mañana del 19 de agosto en un operativo coordinado entre la Fiscalía Anticorrupción y la Policía Ministerial, en un lapso no mayor a media hora fueron detenidos: Canaán, edil de Hacienda, Andrés Escobedo, ex tesorero municipal, y Ana Lucía Sánchez Reyes, ex Coordinadora de Licitaciones.

El responsable de la hacienda municipal fue enviado al penal de Ciudad Serdán y ante el temor de que fuera trasladado a Tepexi de Rodríguez, tramitó un amparo que lo favoreció.

En días recientes se conoció que el ex director del Organismo Operador del Agua Potable (Oosapat) Rubén Huitrón López también fue denunciado ante la Fiscalía.

La administración de Felipe Patjane Martínez es la generación más corrupta que haya visto Tehuacán y este será un trienio perdido para el municipio.

El junior causó el mayor desastre financiero que haya visto la otrora ciudad de las granadas.

