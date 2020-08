En sus marcas, listos… ¡Vendan!

Sin ellas, los esfuerzos que hayas hecho en el tema de marca, diseño de producto, procesos de producción, ajuste de costos, regularización en el marco legal, constitución de la empresa y todo lo que hayas previsto, serán en vano, puesto que al final, si no tienes circulante y no mueves tu inventario, tu negocio puede estar en riesgo.

Por ello, es fundamental dedicarle tiempo y darle la importancia a toda la estrategia de ventas para que logres tus objetivos.

De entrada, debes tener claro que, aunque cuentes con poco personal o, incluso, en una primera etapa seas tú mismo quien esté al frente de esta honrosa misión, debes capacitarte para poder adquirir o desarrollar las habilidades necesarias para lograr que la caja registradora suene y suene.

Muchas veces cometemos errores garrafales por no tener clara la importancia de esta área, queremos contratar a cualquier perfil profesional para cubrir el puesto o, incluso, he escuchado gente a la que le da vergüenza vender, porque se nos enseñó que una persona que se dedica a las ventas es, simplemente, alguien que no la hizo en otras tareas y, mientras encuentra algo mejor, vende.

Cuando, en realidad, las ventas son un pasaje en primera clase a otros niveles en tu empresa.

Alguna vez escuché decir a una persona que: quien sabe vender, nunca pasará hambre. ¡Y cuánta razón tenía!

Una persona que sabe vender, o venderse, tiene ganada la mitad de la carrera, pero, ¿cómo hacerlo?, ¿cómo convertirte en un vendedor estrella si no te gusta, o no sabes, cómo hacerlo?

Te enlistaremos algunos tips, para que puedas aprovechar que la euforia y la reapertura de negocios han llegado tras los meses de confinamiento, para que des pasos más certeros en esta pista que está llena de competidores.

Lo primero que debemos tener claro, es que no por mucho ofrecer tu producto o servicio vas a lograr cerrar una venta, hoy más que nunca, el consumidor está cansado del acoso vía telefónica o del exceso de publicidad en redes, así que debemos aprender a abordar a nuestros posibles compradores.

Selecciona a tus clientes potenciales, esto te permitirá saber a quiénes intentarás conquistar y así no perderás tiempo, dinero y esfuerzo, en personas a las que, aunque les presentes todas las bondades y beneficios de lo que ofreces, no te comprarán porque no son tu nicho o, simplemente, porque no les interesa.

Bríndale un beneficio adicional a lo que, por sí solo, el producto o servicio por el que está pagando le da, es decir, haz que sienta que ha ganado algo por su compra, y no que lo utilizaste para cubrir tu meta del día, o que crea que lo ves con signo de pesos.

Esto puede traducirse en valor agregado a lo que está comprando, como información, prestigio, puntos, descuentos… en fin, que lo sienta genuino y no que sea como los halagos de cualquier vendedor que, aun cuando no sea de tu talla la prenda que te probaste, te diga que luces sensacional.

Asegúrate de que la información sea precisa, suficiente y que responda a las necesidades de tu cliente, con ello podrás ir discerniendo cualquier objeción que te ponga, como temas de precio, presentación, intención de compra u otra, y puedas cerrar la venta.

Ten en cuenta que de nada sirve que, quienes visiten tu negocio, se vayan con una enorme sonrisa porque los trataste de maravilla si no compraron nada.

Cuando alguien compre, sea por primera vez o ya sea un cliente frecuente, asegúrate de darle seguimiento a sus dudas, opiniones e inquietudes; esto le hará sentirse especial y generará lealtad a tu negocio.

Ya que tengas un cliente satisfecho, pídele referidos o recomendados para que hagas crecer tu cartera de clientes.

Como podemos ver, vender es un verdadero arte, que nada tiene que ver con la imagen de una persona que carga un enorme maletín y va de casa en casa esperando vender algo.

Los empresarios más exitosos son aquellos que, en cualquier oportunidad, con toda sutileza pero certeros, venden su marca, y poco a poco se comen al mercado.

Este es un gran momento para lograr esas metas que tanto has proyectado en el papel. Hay mucha gente ansiosa por comprar y regresar a sus hábitos de consumo, por eso prepárate para ser quien satisfaga sus necesidades y conviértete en ese gran empresario que siempre has querido ser.

¡Sé el vendedor al que te gustaría comprarle y te aseguro que notarás la diferencia!

Porque no basta con tener muchas ganas, hay que prepararnos para que todos seamos… UNIVERPRESARIOS.