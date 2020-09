¡Con billete hay más billete! Capitalízate

Por ello, hoy vamos a compartir algunas ideas que pueden ayudarte a tener un poco de liquidez en tu negocio.

Sabemos que el flujo de efectivo entra a nuestro negocio mediante ventas, inversión o préstamos, pero hay que ser creativos para comprometer, lo menos que se pueda, la estabilidad de nuestra empresa por la desesperación del momento.

Como siempre lo decimos, debemos saber dónde estamos parados, qué tenemos, cuánto debemos, cuánto suman nuestras cuentas por cobrar y así sabremos cuánto nos hace falta.

Después de ello, viene un segundo filtro, saber si, con lo que tengo en inventario, en producción o en pedidos anticipados, puedo generar el recurso para cubrir lo que me está haciendo falta, y si no es así, debemos iniciar por ahí, fortaleciendo nuestra producción e inventarios para que, mediante las ventas, hagamos dinero.

Cuando ya tenemos claro esto, es momento de negociar.

Para poder hacerlo, trata de mantener un buen historial crediticio con proveedores y en general con cualquier institución bancaria, porque uno nunca sabe cuándo tendrás que solicitar apoyo y más vale que tengas puertas abiertas.

Si tus cuentas por pagar son con proveedores, trata de llegar a un arreglo, pide que te esperen un par de semanas mientras le metes el acelerador para estabilizarte e, incluso, con tus proyecciones de venta en mano, solicita materia prima o mercancía, según sea el giro de tu negocio, para reactivarlo; recuerda que un negocio que no tiene qué vender, está destinado al fracaso.

Si aún con ello no tienes recurso para operar y volver a echar a andar el negocio, o si estás abriendo y tu inversión inicial ya se acabó y no pudiste cubrir otros temas importantes, entonces es tiempo de considerar la inversión externa, ¡ojo! no quiero decir que busques socios que se queden con la mitad de tu empresa, sino que elabores acciones o que le presentes a personas estratégicas tu plan de negocios.

Piensa que hay mucha gente que tiene un guardadito que espera poner a trabajar y no dejarlo en el banco donde no genera nada, y tú puedes garantizarles un rendimiento mejor, pero sé muy cuidadoso con el tipo de contrato legal que realizarás, para que sólo tengan cierta participación y no influyan en la operación o en la propiedad de tu negocio.

Si no te gusta que nadie más se involucre en tu empresa, entonces considera un financiamiento bancario, pero analiza bien las opciones.

Muchas veces, por la premura y la desesperación, caemos en el grave error de pedir un préstamo cuando tenemos un déficit de liquidez, sin analizar si podremos cubrirlo, o peor aún, si no nos saldrá más caro y terminaremos por perder más dinero de lo que nos costó resolver el problema, y muchas veces, ahí comienza la debacle de cualquier negocio (incluso en las finanzas personales sucede lo mismo).

Con tus estados de cuenta o tus declaraciones fiscales, solicita un crédito con la tasa más baja y las mejores condiciones, nunca metas tus tarjetas de crédito personales para el negocio o dispongas efectivo de ellas, si no es con condiciones particulares o muy favorables, porque la tasa de interés y las comisiones por disposición son altísimas, igual que los créditos personales.

Y si aún no terminas de convencerte, aunque suene irreal, comienza otro negocio, en un giro que también conozcas, que soporte el que tienes en riesgo; es cuestión de lo que tus números y opciones te arrojen.

Es un muy buen momento para reactivar tu negocio o iniciar uno, puesto que la tendencia de consumo local va al alza y eso permite que el recurso gire en otros sentidos.

Recuerda que en los momentos de crisis se presentan las mayores oportunidades, siempre y cuando las veas como todo un… UNIVERPRESARIO.