Reajuste de prioridades

Escabrosos son los movimientos que ha hecho todo el aparato gubernamental del Municipio de Puebla. Por un lado, me parece perfecto que se destine una gran cantidad de recursos a la capital y a sus juntas auxiliares, pero por el otro es desconcertante la rapidez con la que la presidenta Claudia Rivera y su cabildo han reorientado millones de recursos sin siquiera hacerlo pasar por el legislativo.

Los recursos con los que dispone el municipio son bastos, los recursos reasignados para obra pública han sido muchos, sin duda la infraestructura es necesaria en todos los aspectos, sobre todo para eliminar la brecha de desigualdad que azota principalmente en las juntas auxiliares de nuestra capital.

Lo que es un poco extraño son los tiempos en los cuales, en menos de cuatro meses, tiene que ejecutar un presupuesto de casi 800 millones de pesos, dinero que, en primer momento, fue mencionado que se utilizaría para la reactivación económica de la capital y que ahora serán utilizados para la modernización del primer bloque del Centro Histórico, y el restante en juntas auxiliares que, por alguna u otra razón, son las juntas con mayor número de electores, como San Francisco Teotihuacán.

“No hagas cosas malas que parezcan buenas ni cosas buenas que parezcan malas” …

Como compañera de coalición, como servidores públicos que somos, me es imposible no pensar de que se tratase de un “guardadito” que se está haciendo para su promoción personal, ya que tal vez no sabemos de su viva voz su intención de reelegirse, pero tampoco sabemos que la haya descartado.

Como representante de un distrito ubicado en Puebla capital, me hubiese gustado que tomara en cuenta la opinión de quienes somos diputados por la ciudad de Puebla, pues antes que nada debemos dotar de oportunidades a los que menos tienen y hacer todo lo que está en nuestras manos para poder garantizar las mismas a oportunidades a todos.

Sin duda, como lo ha dicho el presidente del Congreso, es necesario ver qué es lo que está pasando con estas decisiones que le competen al Congreso del Estado velar porque nosotros, como cuerpo colegiado, somos quienes dictaminamos y aprobamos los presupuestos de todos los municipios de la entidad.

Por último, quiero hacer un llamado a la presidenta Claudia Rivera Vivanco para decirle que no somos sus enemigos, estoy seguro que todos queremos lo mejor para quienes nos dieron la oportunidad de estar en puestos de decisión, así como los que tampoco lo hicieron, no somos sus enemigos, debemos trabajar en conjunto y olvidarnos de las agendas personales que cada quien arrastra.