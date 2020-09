Movimiento feminista

El presidente de la República no se ha cansado, desde que entró en funciones, de desprestigiar los movimientos de las mujeres que han sido víctimas de violencia y feminicidio. Esta vez, con la lengua bien larga y la mano en la cintura, dispuso de una línea discursiva politizada para desvirtuar la lucha de las colectivas que buscan justicia por sus hijas, queriendo aventar la manzana envenenada del financiamiento por parte de la oposición. Esa línea discursiva fue la misma que adoptó la Ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, para chillar en medios nacionales que esta era una campaña negra en su contra para desprestigiarla. Nada más alejado de la verdad.

Durante dos años, hemos visto cómo el gobierno en turno ha intentado justificar sus metidas de pata echándole la culpa "a los conservadores" que se oponen al cambio; pero yo le pregunto, ¿cuál cambio, señor Presidente? Si estamos viendo la misma indisposición por parte de las instituciones que en los sexenios pasados, en el caso específico de la CNDH, ahora no nada más ignoran las necesidades y las quejas de las víctimas, sino que las revictimizan con sus malas acciones. El tema de la toma de las instalaciones de la CNDH comenzó porque la señora Piedra recibió a las víctimas y les dijo que se tenían que regresar a sus estados a presentar de nuevo las denuncias, porque sus carpetas de investigación estaban mal integradas. ¡Tache huarache! Lo que la señora debió haber hecho, fue emitir las recomendaciones pertinentes a las dependencias que no habían cumplido con su deber, esto porque el artículo 60 de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos faculta a la institución para atraer las quejas sobre las entidades federativas que han sido omisas o inactivas, pero eso, al parecer, la titular del organismo, o no lo sabe, o también decidió ignorarlo. Increíble pero cierto.

Las colectivas y las activistas que conocemos las caras y las luchas de las mujeres, que hoy se están rifando el pellejo para que las autoridades hagan su trabajo, sabemos que la línea discursiva adoptada por el Presidente y la señora Piedra Ibarra es una total mentira, y él y ella lo saben. Además, ¿con qué cara salen a quejarse de la politización de un movimiento social, si el primero en subir la tragedia de los 43 de Ayotzinapa a su discurso campañero, fue el mismo Andrés Manuel? Esta vez no les va a salir el chiste. Esta lucha es legítima y es momento de alzar la voz por aquellas que ya no pueden hacerlo.

Dicen que "chamba mata grilla", y Rosario Piedra Ibarra ha hecho tan mal su trabajo, que el mismo Presidente ha tenido que salir a defenderla y justificarla para darle legitimidad.

Yo pregunto de nuevo: ¿en dónde está el cambio? Porque claramente, en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no.