Innovación y creatividad, ¡A LA MEXICANA!

Precisamente en ese orgullo encontramos una de nuestras principales características: ser creativos, y en los negocios nos puede dar ventaja sobre nuestra competencia, siempre y cuando la apliquemos con sus procesos.

¿Cuántas veces te has puesto a pensar en cómo innovar tu marca o tu producto, pero te ha parecido que eso de la innovación es exclusivo de las grandes empresas de tecnología? Pues es momento de comprender que la innovación es toda aquella mejora o variación, incluso a algo ya existente.

Los cintillos de cartón que le colocan a los vasos de café, por ejemplo, son una muestra clara de que la innovación es simple, pero lleva un proceso para que esa gran idea, que generalmente surge tras una pregunta, como ¿por qué no existe eso o aquello?, pueda comercializarse.

Lo primero que debemos hacer cuando deseamos iniciar un proceso de creatividad es no querer inventar el hilo negro, sino, más bien, ser muy prácticos; observa detenidamente todo lo que está a tu alrededor, lo que existe en tu negocio o en tu ecosistema comercial y piensa: ¿qué ayudaría a mejorar o a hacer más cómodo o práctico lo que hago?

Esa es una buena forma de pensar como si tú fueras el cliente, tal vez algo que agilizara un proceso, reduzca el costo de producción, facilite el consumo, la presentación fuera más atractiva, que durara más o, simplemente, que variara un poco para que llamara más la atención.

Ahora, para ir más allá, trata de pensar como tu NO CLIENTE, es decir, piensa en toda la gente que no te compra, y trata de comprender por qué no has logrado entrar en ese nicho, ahí podría haber una gran ventana de oportunidad para ampliar tu mercado.

Después, busca a las personas que pueden ejecutar tu idea, quienes puedan diseñar, construir, fabricar o imprimir en 3D tu prototipo; o si es del área de las TICs, acércate a un experto en desarrollo de aplicaciones para hacer tangible tu propuesta, pero asegúrate de firmar un contrato de confidencialidad, ya que muchas veces la falta de protección hace que algunas ideas sean plagiadas.

Realiza varias pruebas antes de sacarlo a la venta y cuando ya tengas perfectamente claro el proceso, acércate al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial para registrarlo. Si haces bien las cosas, podrías vivir de esas regalías.

Hay ideas muy sencillas que pueden revolucionar la forma en la que se consumen algunas cosas, un botón extra, un pliegue de más, combinaciones exóticas en los alimentos o bebidas, como el helado de nogada o las micheladas, los esquites con botanas o algo que mejore lo que habitualmente consumimos, puede hacer la diferencia, y muchas veces es lo que hacen las grandes potencias como China, toman lo que ya existe, lo modifican y se lo venden al mundo.

Después, busca alianzas estratégicas para que puedas desplazarlo en el mayor número de lugares posibles.

Recuerda que, sea lo que sea, debe estar bien estructurado y con miras a que pueda crecer de forma exponencial.

Trata de mantener una cultura de mejora continua, escucha todas las ideas de quienes puedan aportar y siempre tendrás opciones para crear productos, servicios o marcas más competitivas, marcando la diferencia como un auténtico… UNIVPERPRESARIO.