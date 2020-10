"La responsabilidad de salvar una vida".

El tema últimamente se escucha más, y enmedio de un clima político tan polarizado, la opinión pública se dividió entre las posturas pro derecho a decidir y las pro vida.

Se leyó y se vio de todo en redes sociales, pero ya que no abonan en nada a un debate sano y abierto, utilizaré estas líneas para exponer mi propia postura, basada en más de 10 años de experiencia en el campo y trabajando con hombres y mujeres menos privilegiadas.

Los embarazos no deseados son un problema grave en nuestro país desde hace muchos años, que han puesto en jaque a la sociedad con respecto a la pobreza y a la falta de oportunidades, sin embargo, lo que nos debe interesar no es el acto sexual consumado, sino el contexto que lo rodea.

La mayoría de las posturas pro vida le dejan toda la responsabilidad del embarazo a la mujer, incluso le echan la culpa por "abrir las piernas" o "por caliente", cuando en realidad el hombre tiene más responsabilidad que ella, y explico por qué: el condón masculino tiene un precio aproximado de $13 cada uno, mientras que el condón femenino cuesta entre $50 y $70 pesos por unidad (lo que quiere decir que es mucho más fácil acceder económicamente a un condón masculino que a uno femenino). Los anticonceptivos que tomamos las mujeres mensualmente cuestan entre $250 y $400 pesos por caja; y deben ser monitoreados por un médico, ya que tienen muchos efectos secundarios, y las pastillas del día siguiente que te regalan en los centros de salud, deben ser usadas únicamente en casos de emergencia ya que su uso continuo puede resultar en consecuencias graves para las usuarias, incluído cáncer.

Ahora platiquemos de los tabúes y las posturas de los hombres con respecto al condón: "no siento nada", "lo tengo muy grande y me aprieta", "yo no uso esas cosas porque soy macho mexicano", y así un sin fin de pretextos ridículos, que una vez más, dejan a las mujeres con toda la responsabilidad.

Debemos tener en cuenta que no todas las mujeres viven bajo el mismo esquema, y que algunas no tienen acceso a métodos anticonceptivos o a información de los mismos, incluso hay muchas indígenas que ni siquiera saben de su existencia, y sin embargo, son embarazadas una y otra vez por sus maridos que no asumen su paternidad como deberían o que no tienen nada con qué mantenerlos.

La necesidad es perra, y es la desesperación la que las lleva a buscar a cualquier carnicero que les practique un legrado, y sin condiciones óptimas de salubridad, generalmente terminan en tragedia.

Lo anterior lo escribo quitando de los escenarios los casos de violencia, porque aunque el código penal del estado diga que el aborto es legal en caso de violación, son MILES de casos de mujeres que levantan la denuncia, y no se les concede "por falta de evidencia". El sistema está roto, y el Estado es responsable de ello, y faltan años luz para que eso cambie.

El aborto debe ser legalizado para darles la oportunidad de vivir a todas aquellas que se encuentran en situaciones de riesgo por cualquier motivo, y siempre debemos recordar que, como sociedad, nos debemos a quienes menos tienen.