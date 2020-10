Por más mujeres en la vida pública de este país.

1953 fue el año donde se congregó el esfuerzo y lucha de mujeres que por muchos años pidieron ser reconocidas.

Me queda claro que México tiene una deuda histórica con sus mujeres, pero hablando en materia de derechos políticos esta deuda se incrementa.

Ahora podemos elegir y también ser votadas, pero eso no debe ser suficiente. Ante la creciente violencia política de género ¡No podemos desaprovechar los espacios! Y mucho menos ahora cuando se vive un cambio de régimen que trata de destruir una estructura política corrupta, negociada y que sólo beneficiaba a unos cuantos, por no decir a los mismos.

Ya no basta con sólo votar. Ya no basta con obtener una candidatura. Es momento de adquirir ese protagonismo por el que muchas mujeres entregaron su vida. La política no tiene género, ni mucho menos el éxito. Sólo miremos a otros países liderados por mujeres, son quienes tienen mejores indicadores y resultados en sus políticas públicas.

Este país le debe mucho a sus mujeres, sin embargo no es momento de victimizarnos, sino de señalar lo que está mal, denunciarlo y no parar hasta que se haya hecho justicia.

Mi reconocimiento a todas aquellas mujeres que hoy luchan por involucrarse en la vida pública de este país, su valentía servirá de inspiración para que se sumen más personas a esta lucha eterna por una verdadera Equidad de Género.

¡Qué vivan las mujeres!

Abrazo.