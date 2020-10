La –des- unión del PAN por las diputaciones

La mejor prueba está en la disputa por colocar a los aspirantes a las diputaciones locales en la capital poblana. Esto implica que sean casi nulas las posibilidades de dar cabida a una nominación que provenga de la sociedad civil.

Aparece de un lado Eduardo Rivera, apoyado por Mónica Rodríguez y en otro carril, la dupla Genoveva Huerta-Oswaldo Jiménez, sin dejar de lado la presencia de personajes afines al diputado federal, Fernando Manzanilla y al ex gobernador José Antonio Gali.

La dirigente estatal panista, Genoveva Huerta, de ninguna manera es árbitro imparcial. El discurso y difusión de boletines de mantener encuentros con líderes municipales, solamente es una fachada porque su intención es beneficiar, en la medida de lo posible a sus suyos.

La otra parte, el panismo tradicional –Yunque- quiere recuperar el partido político que estuvo en sus manos por décadas y está dispuesto a dar la batalla, tal como ya lo ha demostrado el ex edil Eduardo Rivera, quien está cerrado a ceder espacios a grupos fuera de su poder para aterrizar acuerdos.

La prueba del desacuerdo está basado en algunos nombres que se manejan y quienes están atrás de ellos.

Distrito IX.- Aparece Gabriela Ruíz, ex presidenta de la Junta Auxiliar de Ignacio Romero Vargas, quien la impulsa el grupo de Jesús Zaldívar, ligado supuestamente a Rivera Pérez. El nombre de Silvia Argüello, también suena con fuerza y tiene el visto bueno del diputado federal, Fernando Manzanilla. La idea sería que ella sea abanderada por el PANAL y Acción Nacional se sume a esta designación.

Otro nombre pero con menos posibilidades es Pilar Vargas Morán. El PAN no la tiene en el radar por su frivolidad de su desempeño en redes sociales.

El distrito X, se puede decir que Genoveva Huerta lleva mano. Aparece Rocío Carmona, ex directora del Instituto Municipal de las Mujeres en la administración anterior, quien también tiene el apoyo de Fernando Manzanilla.

La evaluación también involucra a la actual secretaria de Acción Electoral del PAN Estatal, Leticia Tenorio y a Alaín Muñoz, secretario particular de Genoveva Huerta en caso que sea para el género masculino.

En el distrito XI, aparece en primera línea a Carolina Beauregard. Fue diputada local suplente y se le considera traidora a la causa de Eduardo Rivera al votar en contra de aprobar en 2017 la cuenta pública del ex edil. Desde luego el Yunque no la quiere y busca a toda costa evitar que siquiera vaya al proceso interno.

Por tanto, surge Blanca Jiménez Castillo en caso de fracasar en su intento de ser la candidata a la Presidencia Municipal de San Andrés Cholula.

Otro caso de la disputa interna, tiene relación en el distrito XVI.

Se dice que lleva mano Manolo Herrera, panista de hueso colorado, pero ya le salió competidor con el visto bueno de Genoveva Huerta. Se trata del regidor Jacobo Ordáz, ex secretario particular del ex edil y ex gobernador José Antonio Gali Fayad, quien ha desplegado una importante estrategia a nivel de tierra en busca de posicionarse.

En el distrito XVII, comienza a cobrar fuerza que Oswaldo Jiménez, diputado local y sobrino político de Antonio Gali, vuelva a competir por esa posición debido a sus pocas posibilidades de buscar la alcaldía de Puebla.

Sin embargo, esta demarcación es codiciada por diferentes grupos del PAN, pues las colonias que la integran son secciones que tradicionalmente gana el blanquiazul. La nominación estará en la mesa de las negociaciones como premio de consolación para los grupos que no obtengan la candidatura a la Presidencia Municipal.

Para el distrito XIX, suenan tres alternativas. En primer lugar Óscar Pérez Córdoba, representante ante el INE durante la campaña de la extinta gobernadora Martha Érika Alonso, es decir, tiene el aval de la dirigencia estatal.

En un segundo plano, existen dos competidores supuestamente aliados pero debido a la dispuesta interna de grupos ya no hay acuerdo.

Mario Riestra Piña, ex Secretario del Ayuntamiento y candidato al Senado en 2018 y Jesús Giles Carmona, anterior Presidente Estatal del PAN. La competencia pondrá en un severo dilema a los integrantes de la mesa de panistas ilustres que apoyaron a Jesús Zaldívar, ¿a quién de los dos van a traicionar?

Otro caso está en el distrito 20. Es uno de los más complejos de la capital poblana para Acción Nacional. De existir alianza, el PRD lo reclamará. Mientras tanto, está al pendiente Fernando López Rojas, ex titular de la Dirección de Tenencia de la Tierra en tres diferentes administraciones del Gobierno del Estado y alfil de Fernando Manzanilla. Otro aspirante es Andrés Serrano, panista con fuerte presencia en las comunidades de los Ángeles Tetela, el Aguacate y la Junta Auxiliar de Guadalupe Tepeyac. Finalmente, un destacado panista y que debe aparecer en la boleta del 2021 es Fernando Sarur, ex Secretario General del PAN y ex Síndico Municipal.

El grupo del ex gobernador José Antonio Gali no quiere quedarse atrás al buscar un sitio al no panista, Ricardo Grau, ex director del Instituto Poblano de la Juventud en el ayuntamiento pasado.

Debido a la falta de acuerdos entre grupos, la mayor parte de las nominaciones habrá de definirse en la elección interna de Acción Nacional, lo que puede llevar a la fractura de grupos por las traiciones que puedan darse.

No obstante, se debe tomar en cuenta experiencia, capacidad de servicio, y sobre todo lealtad. Está visto que puede darse otros casos como el Marcelo García, quien traicionó al PAN y estar ahora a los pies de las indicaciones del gobernador Luis Miguel Barbosa.

