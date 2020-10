¡Ser hombre orquesta, no siempre da armonía!

En los negocios pequeños, empresas medianas o incluso en cualquier situación, aprender a delegar es un tema que puede ayudarnos a optimizar tiempos, recursos y resultados; pero si no lo haces de forma efectiva, puede que tengas muchos dolores de cabeza.

Generalmente cuando comenzamos un proyecto, estamos tan entusiasmados y queremos hacer las cosas con tal cuidado que nos convertimos en hombres orquesta, de los que tocan todos los instrumentos a la vez y eso no le ayuda a nuestro negocio.

Querer hacer todo nosotros mismos no es tan eficiente porque, aun cuando seamos muy buenos en muchas áreas, el tiempo no es suficiente y al final no podremos sacar todo con la excelencia de alguien que es especialista en el tema.

Por ello aquí tenemos 5 consejos para que puedas delegar con mejores resultados:

Define qué vas a delegar. No todas las tareas pueden dejarse en manos de alguien más, ya que si requieren de tus propias habilidades o de tus facultades como director, dueño o responsable del proyecto, tienes que hacerla tú; pero seguro muchas otras, sí pueden.

Elige a quién le delegarás esa tarea. Es importante conocer los talentos de las personas que conforman tu equipo, ya que eso te permitirá estar tranquilo de que quien tome la responsabilidad, sabrá sacarla de la mejor forma; además, asegúrate de asignar algo a fin a sus habilidades y experiencia para obtener resultado garantizados.

Da instrucciones claras e información precisa. Dejar claro lo que se debe hacer, explicar las expectativas que se tienen, proveer de los datos y contactos necesarios, reducirá el margen de error y facilitará el proceso. Considera que en un principio, tal vez le lleve más tiempo lograrlo, pero es importante que lo hagan para que poco a poco crezca la confianza en ellos mismos y más adelante podrás delegarles más cosas.

Puedes anotar las instrucciones para que las consulten si tienen dudas, pero trata de no dar todo el proceso tal cual lo haces tú, ya que eso les dará libertad para buscar nuevos alternativas y tal vez eficienticen el proceso; en ocasiones podemos tener ceguera de taller y eso nos limita en opciones.

Monitorea y revisa los resultados. Date el tiempo necesario para revisar lo logrado y conoce el proceso que siguieron para corroborar que están listos y son capaces de desarrollar esa tarea.

Retroalimenta y reconoce. Al finalizar las tareas, da tus puntos de vista; ello ayudará a comparar los resultados y elevar los estándares si es que así se requiriese o, bien, reconoce el esfuerzo y hazle saber a tu equipo que se logró de forma exitosa la misión para que se sientan más motivados y con mayor margen de responsabilidad.

Recuerda que si sumas los talentos de tu equipo, podrás multiplicar y potenciar los resultados de tu negocio y al final, de eso se trata, de que todos crezcamos y nos vaya bien.

