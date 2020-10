República vs democracia

Reconociendo que las masas son fácilmente manipulables, desde muy temprano, los padres fundadores acordaron que el pueblo elegiría al presidente no directa sino indirectamente, mediante representantes. Se les ocurrió, primero, que fuera el Congreso el que lo eligiera, pero eso hubiera contravenido la sacrosanta división de poderes. Así pues, por ocurrentes, crearon el Colegio Electoral, un inédito cuerpo de compromisarios que estaría integrado por los ciudadanos más preclaros del país, quienes serían seleccionados por sus conciudadanos con el propósito específico de elegir a sus líderes. El Colegio Electoral debería ser, pues, una criba para corregir los posibles errores del pueblo bueno y sabio; es decir, serviría para garantizar que la república prevaleciera incluso sobre la democracia. “Si los hombres fueran ángeles, no necesitarían un gobierno”, razonaba Madison (Los Papeles Federalistas, 51).

A la vuelta de los años, sin embargo, la precaución adoptada por los padres fundadores resultó ineficiente. El Colegio Electoral se volvió una coladera: por costumbre, por tradición o por mandato partidista, los funcionarios públicos de medio pelo que hacen de compromisarios suelen votar al candidato preferido del estado al que representan; en la mayoría de los estados incluso se contemplan sanciones para aquellos que no lo hagan. Faithless, desleales, les llaman a estos, no sin cierta ironía. Hace unas semanas, para más, no queriendo meterse en líos constitucionales a estas horas de la noche, la Corte Suprema sentenció que los compromisarios “deben honrar su promesa de votar al candidato que les señalen los ciudadanos”. Así pues, el Colegio Electoral perdió definitivamente su razón de ser, se democratizó: no corrige sino se limita a ratificar la voluntad popular.

La victoria, en 2016, de un demagogo con ínfulas de tirano significó el punto de quiebre del sistema político estadounidense. En su camino a la Casa Blanca, Donald Trump no encontró otro obstáculo que un puñado de faithless que prefirieron votar por un jefe indio antes que por un producto televisivo. A pesar de ello, Trump no es (¿fue? ¿será?) un Julio César o, peor, un Calígula o un Nerón: por si el cortafuegos electoral no fuera suficiente, los padres fundadores concibieron también un intrincado sistema de controles y contrapesos (checks and balances) entre los poderes del Estado y entre los niveles de gobierno a fin de dificultarle al titular del Ejecutivo concentrar todo el poder. Este sistema aún funciona; se dobla pero no se rompe, aunque se resquebraja peligrosamente en tiempos de guerra.

Independientemente de las chances reales que tenga el presidente estadounidense de convertirse en un remedo de tirano, no obstante, la mera elección de Trump demostró que el sistema diseñado tan cuidadosamente por los hombres más sabios de su generación no es impermeable.

El éxito de Trump no es un accidente electoral sino un síntoma de la crisis integral de la República Americana, una que, por supuesto, no se solucionará desterrando al susodicho. El germen de la tiranía está sembrado: en mejores circunstancias, alguno con más seso que el anaranjado podría en el nombre de la democracia, agandallarse la república. Pasó en Roma. ¿Pasará en Estados Unidos?