MIEDO A TRUMP

A estas horas, en Estados Unidos se lleva a cabo la elección presidencial más importante en mucho, mucho tiempo. La de 2020 es tan crucial como lo fueron las de 1932, 1860 o 1800, cuyo epílogo trágico se escribiría en el duelo Burr-Hamilton en el que el vicepresidente asesinaría al padre fundador de un balazo en el estómago. Casi podríamos afirmar que la de este año es un plebiscito sobre Donald Trump. El propio presidente-candidato ha instalado tal falacia en la cabeza de los votantes al evitar definir cuál sería su agenda de gobierno para un segundo periodo presidencial: esta vez, el anaranjado no ha prometido construir muros, renegociar tratados comerciales o abandonar acuerdos inconvenientes sino sólo make America great again… and again!

Precisamente es esa ambigüedad la que enciende las alarmas respecto a un segundo periodo de Trump. Durante el primero hemos observado a un presidente errático que suele tomar decisiones dependiendo del humor con el que se despierta. Los más asustadizos suponen que liberado de las cadenas de las urnas podría dar rienda suelta a sus (bajas) pasiones. Si no ha gobernado a golpe de capricho durante sus primeros cuatro años, no obstante, no ha sido porque no haya querido sino porque el sistema de controles y contrapesos (checks and balances) ha funcionado lo suficientemente bien como para limitar sus ambiciones personales. ¿Podría hacerlo en los próximos cuatro? Difícilmente, pero podría forzar una crisis institucional que, por supuesto, nadie desea.

Lo que en realidad asusta de Trump, sin embargo, no son sus posibles delirios tiránicos sino su perorata, su insistencia en arrebatarle el poder al establishment, a los políticos tradicionales, a los lobistas de las grandes corporaciones, a los magnates de los medios de comunicación, etc., y entregárselo al pueblo, “el cual ha pagado los costos mientras una camarilla ha cobrado las recompensas”. La sola idea de que la república aristocrática pudiera desvanecerse frente a la democracia popular, la imagen difusa que apenas cobra forma debajo del tupé de Donald Graco basta para inquietar el sueño eterno de los padres fundadores. En eso tiene razón el perchero que hace de alternativa: en esta elección está en juego “el espíritu del país”.

Durante el último lustro, Trump ha agitado los ánimos de un sector poblacional históricamente menospreciado. Seguramente sea muy generoso decir que el político neófito entiende los motivos del enojo que incendia los arrabales, atribuirle al egocéntrico hombre de negocios cualidades sensitivas impropias de su especie que lo eleven a la altura de los grandes ideólogos de la alt-right, pero es justo reconocerle que ha detectado la ventana de oportunidad abierta de par en par para capitalizar ese hartazgo: desde lo más alto de la Trump Tower ha percibido que hay millones de estadounidenses que se sienten despreciados por sus representantes; es decir, un país sin un liderazgo auténtico.

Loro sofisticado, Trump repite con cierto grado de convencimiento los estribillos populistas que hacen mella espacialmente en la América profunda, en las ciudades rurales cruzadas por la Ruta 66 –Now you go through Saint Louis, Joplin, Missouri, and Oklahoma City looks mighty pretty…– donde dos décadas de guerras de conquista, una docena de acuerdos de libre comercio y un montón de negocios de nombres exóticos como Mi ranchito o Antojitos Morelia no han ocasionado más que zozobra.

Trump, en fin, es el insospechado, el improbable capitán de las masas; es la escandalosa voz del estadounidense común, del hombre blanco de clase media y sin estudios que hasta hace no mucho tiempo permanecía sosegado frente a la caja tonta viendo a un ricachón ridiculizar a un grupo de universitarios.