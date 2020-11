México y Estados Unidos: Síndrome de Estocolmo

El muro –el puto muro, el símbolo perfecto del agravio– no era el único asunto embarazoso en la agenda bilateral: al tiempo que se perfilaba para encabezar el G77, el ge de los países no alineados, José López Portillo rechazaba renegociar los precios del gas natural prefiriendo, mejor –¡ay, la osadía!– no venderle más a los estadounidenses y destinar los recursos estratégicos al consumo nacional. El oro negro le permitía, creía el mexicano, ponerse al tú por tú con el poderoso vecino. De todos los insultos que nos han escupido, ninguno ha sido tan cruel como el que, entonces, por su atrevimiento, nos dedicó Zbignew Brzezinski: “Nunca permitiremos un Japón en nuestra frontera”.

Ante tales dichos, en cualquier otra relación hubiéramos dado un portazo –hola y adiós…–, pero en nuestro caso la huida dramática es imposible pues compartimos con nuestro agresor la custodia de decenas de millones de hijos; además, a través de nuestra porosa divisoria diariamente van y vienen productos valuados en miles de millones de dólares, migrantes y remesas, drogas y armas. Los queríamos chingar… y nos chingaron (JoLoPo dixit).

La dependencia que tiene México de Estados Unidos nos coloca en situación de rehenes. Cada cuatro u ocho años nos cambian al secuestrador pero seguimos secuestrados; cambian las condiciones, el tratamiento, los gestos pero continúa la dominación. En tales circunstancias sorprende cuántos mexicanos echan cuetes por la probable victoria de Sleepy Creepy Joe en la todavía inconclusa elección presidencial en Estados Unidos, trasladando la bronca nacional al teatro gringo. También los judíos confundieron al amable Ciro con su mesías, pero eso no significó que el persa fuera un verdadero amigo de los israelitas, ¿o sí?

No nos equivoquemos: el probable próximo presidente estadounidense no es el típico gringo al que podríamos marear invitándole un par de tequilas en Ixtilico El Grande, Morelos, sino un político profesional, a la sazón, uno de los mayores conocedores sobre México. Enterrado America first!, con él al mando, Estados Unidos retomaría su política de colaboración forzada. En ese sentido, podríamos esperar una relación ríspida con el gobierno mexicano, especialmente en lo tocante a la migración, a la política ambiental y a la seguridad y el combate al narcotráfico. A lo mejor era preferible malo conocido que peor por conocer, opino.

No sería la victoria de Sleepy Creepy Joe sino la derrota de Donald Trump en plebiscito, dicho sea de paso, la que desalojaría de la Casa Blanca al GOP, un partido en grave crisis existencial, devolviendo al poder a la izquierda informe, indefinida, diría Gustavo Bueno, la cual ha dejado de hablar del proletariado, de la lucha de clases o de la alineación del trabajo para proponernos un mundo feliz, sin razas, sin fronteras y en el que todos hablemos esperanto. George Soros descorcha una palinka –cheers! –.

Con Jimmy desarrollamos cierto Síndrome de Estocolmo: le pusimos su nombre a un parque. ¿Ocurriría, ocurre ya lo mismo con Sleepy Creepy Joe?