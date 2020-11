¿Quién paga las ofertas?

Siempre es bueno aprender de los grandes y una de las estrategias que manejan los enormes almacenes es la famosa compra hoy y paga hasta febrero o marzo de 2021, pero… ¿Puedes manejar esa opción?

Generalmente esta estrategia aplica sólo si tienes tarjeta propia o sistema de crédito a clientes frecuentes, y un sólido capital para aguantar el costo de esa promoción, puesto que aun cuando tengas ya el registro de las ventas, el dinero entrará a tu cuenta hasta dentro de 3 o 4 meses.

Los meses sin intereses debes negociarlos con los bancos con quienes tengas convenio en caso de tener terminales para cobrar de forma electrónica, de lo contrario será complicado que puedas dar esos beneficios a tus clientes.

Debes saber si tus descuentos los absorberás tú o puedes llegar a alguna negociación con tus proveedores para que ellos puedan amortizar parte de las ofertas, ya que en muchas ocasiones el tema de los descuentos lo cubre directamente la tienda con tal de vender un poco más, impactando la ganancia y eso, a menos que se compense con volumen, no es tan conveniente.

Ya en otra ocasión te mencioné que analices la opción de sacar inventarios que tengas en bodega con un 2x1, la de cobrar sólo el artículo de mayor valor cuando lleven dos productos, el regalarle algo en la compra de determinada cantidad o un tema de acumulación de puntos.

El caso es analizar exactamente cuánto te costará todo lo que ofertes y no vayas a caer en la euforia y quieras entrar en la dinámica de venta con descuentos y al final termines perdiendo o saliendo sin ganancia; por ello debes saber exactamente el costo de cada producto y después considerar cómo apoyarás a tus consumidores para que todos ganen.

Es muy fácil caer en el error de querer vender a costa de nuestras propias ganancias, eso sólo puede hacerse cuando las cantidades por mover son demasiado grandes, y en la suma total sí superan las ganancias.

No tengas miedo a no igualar las ofertas de las grandes cadenas departamentales o negocios, sé creativo para que aun teniendo una micro empresa, o si sólo eres emprendedor, puedas ser opción y vendas sin salir raspado. Recuerda que el servicio o una ganancia adicional intangible puede ser un plus para tus clientes y se sientan satisfechos.

No pierdas tu estabilidad económica de muchos meses por un buen fin que te salga más caro.

Recuerda que para fortalecer tu negocio debes analizar cada estrategia y para ello debes conocer los costos para tomar buenas decisiones y ser un exitoso… UNIVERPRESARIO.