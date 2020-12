AMLO, Año II: la crisis

–¡Al Palacio! –dirigió, alzando bien alto su sombrero de yute.

La Juan de Palafox y Mendoza era el Rubicón del surrealismo. Si no se hubiera interpuesto en nuestro camino la foto de rigor en unas coloridas letras monumentales, nos hubiéramos estrellado contra sus puertas; ni siquiera con la complicidad de los celadores hubiéramos accedido a su patio, solo en la imaginación del entusiasta hubiéramos alcanzado su balcón central. ¡La toma del Palacio de Invierno o la entrada de los barbudos a La Habana o de los sandinistas a Managua hubieran palidecido frente a nuestra hazaña!

Los mexicanos somos muy de símbolos y también un tanto ingenuos. En nuestro caso, la imagen arquetípica del asalto al poder, la del pueblo bueno irrumpiendo salvajemente en los palacios, es un anacronismo; avanzando decidida, pacientemente por la senda democrática sin salirnos ni un milímetro de sus márgenes, la toma del poder político es “una larga marcha a través de las instituciones” (Dutschke). Cualquiera que lo imagine de otro modo debería ser confinado a una habitación acolchada adonde vayan a parar con sus huesos los trasnochados.

Por muy imponente que sea la imagen de Andrés Manuel López Obrador colocándose la banda presidencial hoy hace dos años, es solo eso, una imagen. La escenificación simbólica no supone la toma del poder: en los procesos revolucionarios como el nuestro eso no ocurre automáticamente al realizarse la sucesión legal entre el gobierno saliente y el entrante, sino hasta que efectivamente se logra desmontar las estructuras del régimen precedente y montar las propias, y tal no es una transición suave pero una llena de peligros:

Decía Togliatti (¿o era Salinas?) que en momentos como este se corren graves riesgos pues “los perjudicados [por la revolución, por las reformas] sufren el perjuicio inmediatamente, en cambio, los beneficiados tardarán un tiempo en disfrutar los beneficios”. El razonamiento del comunista (¿o del priista?) se inspiraba en el de un correligionario suyo más célebre, Gramsci, quien dijo aquello de que “las crisis ocurren cuando lo viejo no ha muerto y lo nuevo no ha nacido”. En ese claroscuro, completaba, guiñándole el ojo al cadáver momificado de Lenin, “suceden los fenómenos morbosos más diversos”, “asoman los monstruos” (Cuadernos de la cárcel).

Siempre según nuestro italiano favorito, entrando al tercer año de gobierno de López Obrador, México atraviesa por una crisis orgánica, es decir, la de la pérdida abrupta de la legitimidad de la clase dominante tradicional, la cual antes detentaba un liderazgo político, cultural y moral, y aún conserva cierta capacidad coercitiva, y el surgimiento escalonado de una nueva clase dominante en vías de legitimarse que defiende valores antagónicos. La gran crisis nacional se expresa en fenómenos de todo tipo, desde los más significativos hasta los más superfluos, desde el desafío de la rayana en la ilegalidad alianza [sic] federalista [resic] hasta el sulfúrico performance de FRENA, pasando por el pataleo de los medios tradicionales porque un tal Chapucero cobra el chayote que antes ellos se embolsaban.

Sinuoso es, pues, el camino de nuestra revolución, de todas las revoluciones hacia la toma del poder, hacia la construcción de la nueva hegemonía, hacia “adueñarnos del mundo de las ideas para que nuestras ideas sean las ideas del mundo”.