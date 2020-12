El fin de la historia: bipartidismo en México

Día con día, desde el púlpito presidencial desde el que vomita su bilis bermellona, Andrés Manuel López Obrador nos obliga a definirnos: con él o contra él. Su llamado imperativo a la definición obedece, sabemos, además de a la obligación moral, suya y nuestra, de alzar la voz clara y contundentemente contra lo que ha estado mal por mucho tiempo, a un cálculo electoral frío: forzar a golpe de polémicas que la crucial elección de 2021 sea un plebiscito sobre la cuatroté, es decir, sobre él mismo. El candidato permanente, a la sazón, el político más popular del país, confía en que en el tête-à-tête lleve las de ganar.

Política-electoralmente, la falacia, el falso dilema presidencial se expresa en la reducción del nominalmente amplio espectro político a solo dos grandes bloques antagónicos: la ¿novedosa? alianza PRI-PAN-PRD y MORENA et. al. --la tercera opción, la excluida, es la indiferencia, la cual se expresará en la abstención, en los votos nulos y en los votos por candidatos no registrados--. Conservadores, los primeros y liberales, los segundos, según la narrativa presidencial (aunque torciéndonos inextricablemente los renglones a la vista de Alamán y Juárez, de Keynes y de Smith o de los revolucionarios franceses ubicados a la diestra y a la siniestra de Clermont-Tonerre, deberíamos llamarles simplemente, anti-AMLO y pro-AMLO, propongo).

Las coaliciones no son más que un vehículo efectivo --aunque abominable-- para ganar elecciones. Filosóficamente no significan nada, absolutamente nada (pero ¿acaso importa?). Vivimos en los tiempos de una indefinición filosófica achacable a muchos años de políticos poco profesionales, a electorados más heterogéneos o a demandas sociales cada elección más complejas pero, sobre todo, al vacío ideológico de los partidos políticos, condición subyacente en la conformación de las alianzas partidistas, cosa que pronosticó Francis Fukuyama hace tres décadas:

Fukuyama falló en lo importante: el final de la Guerra Fría no implicó “el fin de las guerras y de las revoluciones” ni que “todas las contradicciones del mundo se resolvieran” --¡ay, güey!--, pero acertó en que el debate ideológico de los últimos dos siglos entre la derecha y la izquierda sería finalmente superado. El autor de The end of history and the last man (1992), el artículo que catapultó al joven neocón de una oficina medianita en Washington a los altares de la ciencia política, menospreció a Huntington, a China y a los populismos de corte nacionalista que desde entonces asomaban, pero tuvo razón al imaginar que miles de rusos harían cola en el primer McDonald’s de Moscú para devorar una muy capitalista Big Mac.

Más aburrida que en los días del Che, mientras las necesidades humanas no sean satisfechas, la historia seguirá escribiéndose. Los partidos tardarán un tiempo en adaptarse a la poshistoria, en enrocarse en nuevas posiciones fijas que les diferencien claramente entre sí, en encontrar otros ideales, otras luchas, otras banderas que defender vehementemente.

Mientras tanto, lo que tenemos es un sistema bipartidista que estrictamente coyuntural. Este es consecuencia lógica del triunfo apabullante de López Obrador en 2018; es decir, existirá mientras exista el fenómeno AMLO, encarnado en un líder carismático en función al cual se ordena la vida política de México.