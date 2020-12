MORENA frente a sus monstruos

El origen de la expresión “Le hace lo que el viento a Juárez” es incierto; probablemente, provenga del chascarrillo sobre un mural de Antonio González Orozco que muestra a un Benito Juárez impecablemente peinado mientras avanza a la batalla sosteniendo una bandera que ondea al viento violentamente, lo cual lo hilaría naturalmente con el también clásico “Ni se despeinó”. En cualquier caso, indica que algo no hace daño, no preocupa, no importa.

A Andrés Manuel López Obrador, quien no sólo es un poeta del insulto sino un extraordinario refranero, la alianza PRI-PAN-PRD le hace, presume, “lo que el viento a Juárez”, “ni lo despeina” –¡sería el colmo que el político más soberbio de México reconociera que la oposición a la que aplastó en 2018 le causara ñáñaras!–. Aunque las encuestas públicas deben analizarse con cuidado porque suelen responder a los intereses de quien las paga, lo cierto es que todas confirman sus impresiones: después de 2 años cuesta arriba, el presidente sigue siendo el político más popular del país. Así lo señalan inequívocamente Parametría (67 % de aprobación), Buendía & Laredo (64 %), El Financiero (64 %), Reforma (61 %), GEA-ISA (57 %), Mitofsky (56 %)…

López Obrador es, sin duda, el principal activo de MORENA de cara a las elecciones de 2021... Pero, pequeño detalle –¡ahí está el detalle, chatos!–, ¡él no estará en la boleta! Su ausencia obliga al partido a no confiarse de la coyuntura muy favorable de que las elecciones serán un plebiscito sobre la cuatroté, es decir, sobre su líder fáctico, sino a jugársela con lo mejor que tenga en la chistera; con los mejores candidatos, los mejores operadores, los mejores brigadistas... También de este lado toca ser pragmáticos. No está la cosa pa’ponerse fresas: “¡Ay, es de que ese me vio feo!”

Las mismas fuentes que aseguran que López Obrador es imbatible destacan que MORENA, aunque acusa el desgaste natural que conlleva el ejercicio del poder, es relativamente fuerte por su asociación con él y por su oposición a la abominable alianza PRI-PAN-PRD. Experimenta, en consecuencia, otra rebatinga fratricida por sus candidaturas. El gran reto de los carmines es que todos quienes hagan cola en la sede del partido con un CV bajo el brazo salgan de ahí si no contentos o satisfechos, sí, al menos, serenos. La unidad a la que tan dramáticamente se apela estos días sólo es posible si hay disciplina partidista, y para que haya esta es indispensable garantizar la imparcialidad, la objetividad y la certeza en los procesos internos. (El pastel es enorme. Repártase justamente, sugiero, suplico).

(Puestos a sugerir, sugiero también que MORENA se mire desvergonzadamente en el espejo de su primo incómodo, el PRI; que imite de él lo bueno: la disciplina partidista cuasimilitar es más una cualidad admirable que permite salir avante de los trances más diversos que un defecto, un antivalor reprochable propio de bóvidos. No se desgarren las vestiduras los jacobinos: ¿acaso, en el momento crítico de la historia del país no es válido aspirar a ser el partidazo que domine su vida política?)

En 2021, López Obrador y MORENA tienen la oportunidad de darle la puntilla a la oposición, de (casi) culminar su obra poniendo punto final (¿o punto y aparte?) al monstruo que tanto daño le hizo a México con sus corruptelas, sus abusos y su neoliberalismo generador de pobres.

Nomás no se olvide que el invencible es uno, que los demás son simples mortales. ¡Ay, de quien otra vez quiera nadar de a muertito sobre su ola!