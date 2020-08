Diez destacados priistas, renuncian al tricolor

Dice que el diputado Cabañas tiene una gran carrera política: ha sido presidente municipal de un mediano municipio de la entidad, y como diputado local del partido que representaba en el Congreso, se mostró muy activo. Esos son sus méritos.

En las actuales circunstancias del Revolucionario Institucional, los priistas esperaban a un dirigente con la sensibilidad política necesaria para terminar con las grandes diferencias que han surgido al interior del partido y para convocar a la unidad con base en una democratización interna real, en vez de eso, los que anuncian su retiro por su inconformidad —con la imposición autoritaria de la nueva dirigencia local, por el intento de una alianza con su eterno adversario ideológico y político, el PAN, y por la falta de atención a las bases partidarias, de las que los dirigentes se han alejado desde hace tiempo—, reciben agravios.

El nuevo dirigente priista dijo, en su conferencia virtual de ayer, que se acabaron las cuotas de poder para los grupos internos, se acabó la frivolidad de quienes sólo buscan proyectar su imagen y no les importa el pueblo y sus problemas. No hubo ninguna frase de conciliación, de llamado a la unidad.

HOY, LOS PRIISTAS QUE RENUNCIAN en forma “irrevocable” al que fue su partido durante décadas, hablarán ante los medios, también en forma virtual, para dar a conocer las razones de su renuncia.

Adela Cerezo, ex diputada; Germán Sierra Sánchez, ex diputado federal, ex dirigente estatal del PRI, alto funcionario estatal y delegado de instituciones gubernamentales federales en Puebla; Juan Manuel Vega Rayet, también ex dirigente estatal del PRI, ex presidente municipal de Izúcar de Matamoros, ex diputado local, ex diputado federal y también funcionario estatal y delegado de instituciones federales en la entidad, son los convocantes a la conferencia de prensa de hoy.

Estarán también otros destacados priistas poblanos, como Antonio Hernández y Genis, Armando Díaz Arteaga, Jorge Manuel Miravete, Américo Zúñiga Martínez y Oswaldo José Corte. Todos ellos con carrera política dentro del partido tricolor, tanto en puestos administrativos, como en puestos de elección popular y en posiciones partidistas.

Se da por hecho la renuncia de Guillermo Deloya Covián, ex precandidato a la presidencia municipal de Puebla capital, Juan Carlos Lastiri, ex dirigente estatal y de la CNOP, Juan de Dios Bravo, Xitlali Ceja y otros.

El hueco que se hará al PRI poblano será de pronóstico reservado, aunque el actual dirigente presuma que el PRI gobierna a 78 de los 217 municipios de la entidad.

Efectivamente, 78 pequeños y muy pequeños municipios poblanos tienen ayuntamientos priistas, pero los 39 principales municipios de la entidad, con más de cincuenta mil habitantes, están en manos de Morena, y los restantes, en manos de ayuntamientos surgidos de alianzas partidistas. Ah, pero el PRI ahora es el partido de oposición más fuerte, porque cuenta ya con cinco diputados en el Congreso local.

ALGO PASÓ, QUE EL COMUNICADO oficial del PRI, enviado por internet, fue retirado cerca de las 15:00 horas. Seguramente que la dirigencia nacional ordenó ese retiro, pues en vez de mejorar las cosas dentro de la institución partidista, las agravaba.

LA EMPRESA QUE TIENE A SU CARGO el sistema de agua potable en esta capital (Agua de Puebla), anuncia descuentos del 20 por ciento a quienes paguen del 17 al 31 de este mes y a los que tengan adeudos recientes. Hay que aprovechar, porque esto no se da todos los días.

LA DENOMINADA ORGANIZACIÓN DE Profesionales de la Salud del Estado de Puebla, que preside el doctor Víctor Manuel de la Vega, hizo un reconocimiento al gobernador Miguel Barbosa Huerta, por la forma en que ha hecho frente a la pandemia de coronavirus en la entidad.

Los profesionales de la salud saben de las dificultades que se han tenido, a nivel mundial, para enfrentar el problema de un virus desconocido y mortal. En México, en general se han manejado bien las cosas, y en Puebla ha habido una buena coordinación entre el Estado y la Federación, pero además, aquí se han tomado medidas acertadas que han contribuido a que la entidad esté ya en el color naranja del semáforo sanitario. El doctor De la Vega entregó, a través de un alto funcionario estatal, un diploma de la organización antes mencionada, expresando su reconocimiento al mandatario poblano.