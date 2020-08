Enrique Doger, llama a fortalecer al PRI

Contra lo que se había rumorado, en el sentido de que, entre los desertores del PRI estaba el ex rector de la BUAP, Enrique Doger, él mismo lo desmintió al hacer una crítica al grupo encabezado por Juan Manuel Vega Rayet, Germán Sierra Sánchez y Adela Cereso, que señalaron antier, en conferencia de prensa virtual, que los oaxaqueños se habían apoderado del PRI en Puebla.

Afirmó que eso era absurdo y que, además, a los oaxaqueños que se señala, son personas que tienen años de vivir y trabajar en Puebla y que tienen todo el derecho de participar en la vida política de la entidad.

“No tengo nada en contra de quienes han abandonado las filas del tricolor. Ojalá encuentren otra organización que llene sus aspiraciones. Les deseo la mejor de las suertes”, señaló el ex rector de la BUAP y ex presidente municipal de Puebla.

Hizo un llamado a los priistas, pues dijo que es el momento de estar unidos, de evitar la polarización y de resolver los problemas del partido, entre los mismos priistas.

EL VIDEO PROYECTADO en las redes sociales sobre la entrega de millones de pesos, supuestamente para sobornar a diputados del PAN, a fin de que votaran a favor de las “reformas estructurales” de Peña Nieto, para acelerar la entrega de Pemex a empresas extranjeras, así como debilitar a la Comisión Federal de Electricidad, para que prevaleciera en la producción de energía eléctrica el sector privado nacional y extranjero, ha causado sensación en todos los medios locales y nacionales.

Ha provocado, de momento, una crisis al interior del Partido Acción Nacional, cuyos dirigentes y senadores involucrados, niegan rotundamente su participación en el enjuague, pero quienes reciben el dinero, según el video, son cercanos colaboradores a los senadores panistas y eso no lo pueden negar, porque aparecen empacando la billetiza y la toma es bastante clara, tan clara, que el gobernador de Querétaro, panista, despidió de inmediato a su cercano colaborador que aparece en las tomas proyectadas en las redes, para deslindarse.

Los panistas no son los únicos que recibieron sobornos, según se sabe ya por declaraciones del ex director de Pemex, Emilio Lozoya, hay priistas, perredistas y de otros partidos. Aquí en Puebla, de inmediato aprovecharon, algunos grupos opositores al gobernador Miguel Barbosa, para culparlo de haber recibido sobornos, pero él, desde antier, se deslindó, afirmando que, si el señor Lozoya lo implicaba, lo demandaría por daño moral, ya que cuando el asunto de las reformas estructurales se ventiló en el Congreso de la Unión y él figuraba como coordinador de la bancada perredista, él estaba enfermo de gravedad y hospitalizado. No participó siquiera en los debates, pues fue cuando tuvieron que amputarle un pie. Por el contrario, él se opuso terminantemente a dichas reformas y fue una de las causas por las que, él y otros senadores perredistas, se pasaron a Morena.

Entre los grupos que luego saltaron pidiendo la salida del poder del gobernador Barbosa Huerta, está uno que se denomina Observatorio Ciudadano Laboral y en cuya representación, habló un señor de nombre Marco Antonio Mazatle Rojas, quien, de entrada, pide que no se linche políticamente a los senadores implicados del PAN, sino que se les juzgue conforme a la ley, con derecho a defenderse. Ah, pero que sí se linche al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, porque aparece en una foto junto a Emilio Lozoya, en algún acto público. Entonces, para el señor Mazatle, el gobernador es culpable, y demandó que el Congreso le aplique la revocación de mandato y se le obligue a dejar la gubernatura y ponerse a disposición de la justicia para que se le investigue. Bueno, la oposición llamada “chatarra”, dice cada cosa.......

LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS va cediendo en Puebla: se han presentado 93 nuevos casos, de ellos, 83 activos. Hay mil 380 casos activos en 88 de los 217 municipios; 705 hospitalizados, de los que 119 están en terapia intensiva. Se ha notado un incremento en el contagio de niños y jóvenes.